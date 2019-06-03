İngiltere'nin başbakan adayı Johnson: Anlaşma olsa da olmasa da 31 Ekim'de AB'den çıkacağız

Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Johnson, sabah saatlerinde sosyal medyadan yayınladığı videoyla hem Muhafazakar Parti liderliği hem de başbakanlık için adaylığını resmen açıklayarak, "Eğer seçilirsem, 31 Ekim'de anlaşma olsa da olmasa da Avrupa Birliği’nden çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 3, 2019
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