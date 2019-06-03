AKPM'den haziran oturumu için Rusya'ya davet

Daha önce Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, AKPM’nin ulusal heyetlere karşı yaptırımların kabul edilemez olduğu yönünde karar alması durumunda Rus heyetin haziran oturumuna katılabileceğini dile getirmişti.
AKPM, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.
Bunun üzerine, 2015 yılında, Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyuran Rusya, Haziran 2017'de katkı payı ödemelerini de askıya almıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)