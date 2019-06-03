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23:20 03 Haziran 2019
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

    İtalya Başbakanı Conte'den hükümet ortaklarına ültimatom

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    Avrupa
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, birinci yılını dolduran koalisyon hükümetinin iki ortağının karşılıklı polemikleri sonlandırmaması ve seçim kampanyası havasının sürmesi halinde görevi bırakacağını duyurdu.

    İtalya Parlamentosu
    © AFP 2019 / Alberto Pizzoli
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    Başbakan Conte, Roma'daki Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'de düzenlediği basın toplantısında, koalisyon hükümetinin iki ortağı, aşırı sağ görüşlü Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partilerinin liderlerinden, "Hükümete devamı mı yoksa seçim mi?" sorusuna açık bir cevap vermelerini istedi.

    Conte, "Hükümet ortağı iki siyasi partinin liderleri bana ve İtalyan halkına açık bir şekilde devam edip etmeyeceklerini ya da sandığa gitmek isteyip istemediklerini söylemeliler. Eğer durum netlik kazanmazsa görevi Cumhurbaşkanı'na geri veririm" dedi.

    İtalya'da koalisyon ortağı siyasi partilerin, bazı bölgesel parlamento ve son olarak Avrupa Parlamentosu seçimleri sonuçları sonrasında 'sonu gelmeyen çoğunluk tartışmalarına girdiğini' belirten Conte, "Maalesef seçim havası halen bitmedi. Seçim kampanyaları bölünmüş bir hükümet imajı verdi. Hükümet ortağı partiler sürekli seçim kampanyası yürütmeyi bırakmalı. Tartışmalar, hükümetin gerçek hedeflerini saptırıyor. Çoğunluk polemikleriyle hükümet çalışamaz" açıklamasında bulundu.

    Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile M5S lideri, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'dan beklediği "açık cevap" için süre belirtmeyen Conte, bununla ilgili art arda yöneltilen sorulara "Süre veremem ama uzun beklemeyeceğim" karşılığını verdi.

    Conte, "Mevcut tüm sorunlara meydan okunabilir ama bu kadar hassas konuların böyle çatışmalı bir ortamda başarılı bir şekilde çözülmesi çok zor. Eğer ilk yılın ruhunu tekrardan yakalayamazsak devam etmek çok zor" şeklinde konuştu.

    "Devam etmek için başlardaki ruhun tekrardan yakalanması lazım" diyen Conte, "Hükümetin süresinden emin değilim, bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.

    İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
    © AFP 2019 / Mladen ANTONOV
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    "Hükümet düşerse, kendiniz yeni bir parti mi kurarsınız yoksa M5S'den mi aday olursunuz?" sorusuna ise Conte, alaylı bir şekilde "Eğer boştaysa Roma teknik direktörü olurum" cevabını verdi.

    Koalisyon hükümetinin 1 yıllık icraatında "güvenlik, sosyal koruma, savunma ve düzensiz göçmen" konularında adımlar atıldığını şimdi ikinci bölüme geçmek zorunda olduklarını kaydeden Conte, yeni dönemin içeriğinde "düzenleyici ve yapısal reformlar" olması gerektiğini vurguladı.

    İtalya Başbakanı, araştırma, çevre, sanat ve turizm sektörlerine yatırımları artıracaklarını ifade etti.

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    Öte yandan İtalya'nın aşırı kamu borcundan dolayı Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir krize girme riskiyle ilgili soruları da yanıtlayan Conte, AB'nin taleplerinin halen hükümet üzerinde tesirli olduğunu kaydetti.

    "Bütçemiz, sadece AB için değil aynı zamanda piyasalara göre de uygundur" diyen Conte, "Bütçe karışık olsa da olası bir vergi artışını önleyeceğiz. Mali kurallar AB'ye değil aşırı borcumuza bağlıdır. Ekonomimiz sağlam. Kamu borcuyla ilgili AB'nin ihlal prosedüründen korkmuyorum" değerlendirmelerini yaptı.

    Avrupa Komisyonu
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    Conte ayrıca reformların yapılmaması halinde İtalya'nın "bir yaşlılar ülkesi olma riskiyle karşı karşıya olduğunun" altını çizdi.
    Öte yandan Conte, hükümet olarak düzensiz göçmenlerin AB ülkelerine eşit olarak dağıtılması, entegrasyon ve ülkelerine iade edilmeleri ve iş birliği üzerine çalıştıklarını vurguladı.

    'DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

    Bu arada Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'den, Başbakan Conte'nin çağrısına cevap geldi.

    Sosyal paylaşım sitesinden yazılı açıklama yapan Salvini, "Biz, polemiklere ve hakaretlere cevap vermeyerek, hiçbir zaman çalışmayı bırakmadık. ve İtalyanlar bunu AP seçimlerinde 9 milyon oy ile bize gösterdi. Biz hazırız ve devam etmek istiyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Lig partisi bu yolda yürümeye var" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    borç, Avrupa Parlamentosu seçimleri, hükümet, koalisyon, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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