Birkaç sterline alınan satranç taşı 1 milyon sterline satılabilir

İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı satranç taşı gelecek ay yapılacak müzayedede 1 milyon sterline (yaklaşık 7.4 milyon Türk lirası) alıcı bulabilir.

İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı satranç taşı gelecek ay yapılacak müzayedede 1 milyon sterline (yaklaşık 7.4 milyon Türk lirası) alıcı bulabilir.

#Chess piece bought for £5 then left in drawer turns out to be medieval treasure worth £1m https://t.co/W6aLabpqbu #news pic.twitter.com/oen3ffMgRW — 💛💙LegoLASS💚🏳️‍🌈 (@MouseTr1) June 3, 2019

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Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (4.4 milyon lira) ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi.

Büyükbabalarının 1964'te 5 sterline (yaklaşık 37 lira) aldığı Orta Çağ'dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin kazanması bekleniyor. Deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8.8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıktı.

12 veya 13. yüzyılda Norveç'te yapıldığı tahmin edilen satranç taşları Londra'daki British Museum'da ve Edinburgh'taki İskoçya Ulusal Müzesi'nde bulunuyor.