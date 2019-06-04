İngiltere Kraliçesi'nden Trump onuruna akşam yemeği

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve ABD Başkanı Donald Trump, ülkeleri arasındaki ortak değerler ve çıkarların önemine vurgu yaptı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Trump'ın onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

Yemeğe, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Trump'ın 4 yetişkin çocuğu ve çocuklarının eşleri katıldı.

Kraliçe, yaptığı konuşmada, "Ortak değerlerimizin ve ortak çıkarlarımızın bizi birleştirmeye devam edeceğinden eminim" dedi.

‘Mr President, as we look to the future, I am confident that our common values and shared interests will continue to unite us.’



In her speech, The Queen spoke of the mutual aims and beliefs of the US and the UK. pic.twitter.com/1FRb2O12H7 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019

​İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, "Bu gece, onlarca yıldır halklarımızın güvenliğini ve refahını sağlamaya yardımcı olan ve yıllarca devam edeceğine inandığım bir ittifakı kutluyoruz" diye konuştu.

‘… to the health, prosperity and happiness of the people of the United States.’ 🥂 🇺🇸 🇬🇧 pic.twitter.com/xmHDUEzSnX — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019

​'MUAZZAM BİR KADIN'

Trump da 'ortak zaferi kutlarken, iki ulusu gelecekte de bir arada tutmaya devam edecek olan müşterek değerlerinin de altını çizdiklerini' belirterek bu değerleri "özgürlük, egemenlik, kendi kaderini tayin, hukukun üstünlüğü ve yüce tanrının verdiği haklara saygı" olarak açıkladı.

Kraliçe'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki katkılarına atıfta bulunan Trump, "O genç tamirci, geleceğin kraliçesi, muazzam bir kadındı" dedi.

"On behalf of all Americans, I offer a toast to the eternal friendship of our people, the vitality of our nations, and to the long-cherished and truly remarkable reign of Her Majesty The Queen." pic.twitter.com/R50gayneD5 — The White House (@WhiteHouse) June 3, 2019

​Konuşmaların ve ulusal marşların çalınmasının ardından kadeh kaldırıldı.

'YEMEK BOYKOT EDİLDİ'

Buckingham Sarayı'ndaki yemek, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile Parlamento Başkanı John Bercow dahil bazı politikacılar tarafından boykot edildi. Ayrıca saray dışında da Trump karşıtları gösteri düzenledi.

Öte yandan Trump, yemek öncesi sosyal medya hesabından, "Londra ziyareti gayet iyi geçiyor. Kraliçe ve tüm Kraliyet ailesi harikalardı. İngiltere ile ilişkiler çok güçlü" mesajını paylaştı.

London part of trip is going really well. The Queen and the entire Royal family have been fantastic. The relationship with the United Kingdom is very strong. Tremendous crowds of well wishers and people that love our Country. Haven’t seen any protests yet, but I’m sure the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

​BREXİT'E PRANGA BENZETMESİ

Mesajında, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine (Brexit) atıfta bulunan Trump, "İngiltere, prangalarından kurtulduğunda büyük bir ticaret anlaşması da mümkün. Şimdiden konuşmaya başladık" ifadesini kullandı.

....Fake News will be working hard to find them. Great love all around. Also, big Trade Deal is possible once U.K. gets rid of the shackles. Already starting to talk! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

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Trump, 3 gün sürecek ziyareti kapsamında bugün Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek. ABD ve İngiliz iş dünyasından temsilcilerin katılacağı bir kahvaltıyla başlayacak temasların ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

The Queen, President Trump and the First Lady view a display of items from the Royal Collection illustrating the enduring relationship between the US and the UK. #USStateVisit pic.twitter.com/gPuI5Ziab6 — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019

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Ayrıca İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de katılarak konuşma yapacağı Trump karşıtı büyük bir gösteri düzenleneceği duyuruldu.