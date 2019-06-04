Trump ile May ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

Açıklamada iki lider 'İran'da aynı hedefe ulaşmak istediklerini' ve 'Brexit'ten Sonra İkili Ticaret Anlaşması imzalamaya karar verdiklerini' açıkladı.

Trump, İngiltere ve ABD'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasını İmzalayabileceğini belirtti ve "İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanırken, ABD ile İngiltere arasında olağanüstü bir ticaret anlaşması yapmayı taahhüt ediyor. Bu ticaret anlaşmasında muazzam bir potansiyel var" dedi.

Trump ayrıca, May ile 'Huawei meselesini' görüştüklerini ve Mayıs’ta anlaşmaya varmayı beklediğini söyledi. İki ülkenin Huawei konusundaki sorunları çözeceğini belirten Trump, bu konuda ikili işbirliğini sonlandırmayacaklarını vurguladı.

Trump geldiğinden beri Londra'da devam eden protestolarda konuşma yapacak olan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn hakkında da değerlendirmede bulunan ABD Başkanı, "Jeremy Corbyn'i tanımıyorum, hiç tanımadım, onunla hiç konuşmadım. Bugün veya yarın buluşmak istedi ve bunu yapmamaya karar verdim" diye konuştu.