Zelenskiy Brüksel'de konuştu: Kiev, Rusya ile barış görüşmelerini canlandırmaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk resmi yurtdışı ziyaretini Brüksel'e yapan Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna'da devlet başkanının parodisini yapan bir komedyenken 22 Nisan'da devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, koltuğa oturmasının ardından ilk resmi yurtdışı ziyaretini Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun merkezi konumundaki Brüksel'e gerçekleştirdi.

Kiev'in AB ve NATO'ya üyelik hedeflerinin değişmediğini belirten Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere de açık olduğu mesajını verdi.

'MİNSK ANLAŞMASINI UYGULAMAYA HAZIRIZ'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya tam üyelik hedefinin değişmediğini , ülkesini Avrupa ve Avro-Atlantik'e entegre olma yolunda tutacağını dile getirdi.

"Rusya'yla müzakerelere başlamaya hazırız. Minsk Anlaşması'nı uygulamaya hazırız" diye devam eden Zelenskiy, "Bununla birlikte kendimizi savunabilmemiz ve ekonomik, siyasi ve askeri alanda güçlenmemiz gerekiyor" diye ekledi.

NATO'DAN ÜYELİK LAFI YOK

Stoltenberg ise Ukrayna'yı 'değerli bir ortak' diye niteleyip Afganistan ve Kosova'daki NATO misyonlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına güçlü destek verdiğini dile getiren Genel Sekreter, "Müttefikler, Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ilhakını tanımıyor ve Karadeniz'deki saldırgan tutumunu kınıyor" ifadelerini kullandı.

Zelensky, Brüksel temasları kapsamında, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile de basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.