AB Komisyonu Yunanistan bütçesinde neredeyse 5 milyar euro'luk açık saptadı

Habere göre kreditör temsilcileri, bütçedeki açığın Başbakan Aleksis Çipras’ın bu yakınlarda duyurduğu önlemler paketinin sonucunda oluştuğunu düşünüyor.
Yunanistan hükümeti geçen şubatın başında 10 yıldan bu yana ilk kez asgari ücrete yüzde 11 oranında zam yapmış, 586 euro olan asgari ücret 650 euro'ya yükseltilmişti.
Çipras, vergi oranlarının düşüşünü ekonomideki düzelme eğilimine bağlamıştı. Vergi oranları düşürüldükten sonra market zincirleri de fiyatları düşürdüklerini duyurmuştu.
Kreditör temsilcileriyse söz konusu tedbirlerin ülke bütçesinde oluşturduğu açığın neredeyse 5 milyar euro olduğunu savunuyor.
Habere göre raporda aynı zamanda Yunanistan tahvillerinden elde edilen gelirin iadesiyle bağlantılı olan gerekli reformların hayata geçirilmesinde herhangi bir gecikmenin kabul edilemez olduğu konusunda net uyarılar da yer alacak.
Belgede arıca özelleştirme, atıl durumdaki banka kredileri ve devlet personeli alımları gibi konuların üzerinde durulacak.
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