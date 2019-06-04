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23:18 04 Haziran 2019
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    AB Komisyonu Yunanistan bütçesinde neredeyse 5 milyar euro'luk açık saptadı

    © AP Photo / Petros Giannakouris
    Avrupa
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    AB Komisyonu’nun yarın Yunanistan’ın ekonomik durumu ve hükümetin sosyal yardım paketinin ekonomiye etkisi ile ilgili yarın yayınlayacağı raporda, ülke bütçesinde 2019-2020 döneminde 4.75 milyar euro'luk açıktan bahsedildiği öğrenildi.

    © AA /
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    Yunan Antenna televizyonunun (ANT 1) aktardığına göre AB Komisyonu’nun Yunanistan’ın ekonomik durumu ve hükümetin sosyal yardım paketinin ekonomiye etkisi ile ilgili yarın yayınlayacağı raporda, ülke bütçesinde 2019-2020 döneminde 4.75 milyar euro'luk açıktan bahsediliyor.

    Habere göre kreditör temsilcileri, bütçedeki açığın Başbakan Aleksis Çipras’ın bu yakınlarda duyurduğu önlemler paketinin sonucunda oluştuğunu düşünüyor.

    Yunanistan hükümeti geçen şubatın başında 10 yıldan bu yana ilk kez asgari ücrete yüzde 11 oranında zam yapmış, 586 euro olan asgari ücret 650 euro'ya yükseltilmişti.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © AA / Atina Haber Ajansı
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    Avrupa Parlamentosu seçimleri ve ülkedeki yerel seçim öncesinde hükümet, halka açık yemek işletmelerindeki ve gıda ile elektrik KDV oranını yüzde 24'ten yüzde 13'e düşürdüğünü, 13. maaş uygulamasını yeniden devreye aldığını, düşük gelir sahiplerinden ‘dayanışma vergisini’ kaldırdığını duyurmuştu.

    Çipras, vergi oranlarının düşüşünü ekonomideki düzelme eğilimine bağlamıştı. Vergi oranları düşürüldükten sonra market zincirleri de fiyatları düşürdüklerini duyurmuştu.

    Kreditör temsilcileriyse söz konusu tedbirlerin ülke bütçesinde oluşturduğu açığın neredeyse 5 milyar euro olduğunu savunuyor.

    Habere göre raporda aynı zamanda Yunanistan tahvillerinden elde edilen gelirin iadesiyle bağlantılı olan gerekli reformların hayata geçirilmesinde herhangi bir gecikmenin kabul edilemez olduğu konusunda net uyarılar da yer alacak.

    Belgede arıca özelleştirme, atıl durumdaki banka kredileri ve devlet personeli alımları gibi konuların üzerinde durulacak.

     

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    Etiketler:
    vergi, Zam, Aleksis Çipras, Antenna TV, Yunanistan, AB, AB Komisyonu
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