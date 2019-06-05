Çekya'da komünizm sonrasının en büyük protestosu: AB fonlarından kar eden Başbakan Babiş'in istifası için yürüdüler

Çek Başbakanı Babiş, hala holdinginden kar ettiği için şirketlerine verilen milyonlarca euroluk AB fonlarının geri istenildiğinin ortaya çıkmasıyla zorda. Dün Prag'da on binler Babiş'in istifası için yürüdü.

Çek başkenti Prag'da dün 120 binden fazla kişi Başbakan Andrej Babiş'in istifası talebiyle sokaklara döküldü. 'Komünist yönetimin 1989'da bitişinden beri düzenlenen en büyük protesto' olarak değerlendirilen eylemde, "İstifa! İstifa!", "Utanç, Utanç!" sloganları atılırken "Babiş cezaevine", "Başbakan mı suçbaşkanı mı" pankartları açıldı. Yargı sürecinin engelleneceği kaygısından hareketle Babiş'in giderken yeni atadığı adalet bakanını da beraberinde götürmesi istenildi.

Çekya'da son 30 yılın en büyük protestoları



Başkent Prag'da toplanan 120 bin kişi, Başbakan Andrej Babis'in istifasını istedi



Babis, AB fonlarında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor



▶️ https://t.co/6yFCjzvQVq pic.twitter.com/E2k9DmscPe — euronews Türkçe (@euronews_tr) June 5, 2019

Nisan sonundan beri her hafta protesto düzenleyen 'Demokrasi için milyon dakika' adlı oluşumdan Benjamin Roll, göstericilere "Babiş, bize her hafta onu protesto etmemiz için yeni bir neden veriyor. Biz de bıktık" diye seslendi. Oluşumun yöneticisi Mikulas Minar, Başbakan'ın yaşadığı 'çıkar çatışmaları ve kişisel sorunlarına' rağmen hala ülkeyi yönetmesinin normal olmadığını dile getirdi.

Tens of thousands of Czechs hit the streets of Prague to demand resignation of billionaire Prime Minister Andrej Babis pic.twitter.com/4hjbRoQ1rJ — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 5, 2019

Geçmişte komünistken Çekya'nın en zengin ikinci adamı haline gelen Babiş (64), popülist 'Evet' partisinin lideri sıfatıyla yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği (AB) şüpheciliği üzerinden seçim kampanyası yürüterek 2017 yılında başbakan seçilmişti.

Tens of thousands of people in Prague are demanding that Czech billionaire PM Babis resigns (#demisi) in the biggest rally since the end of communism



More @business: https://t.co/huZpdsOBVG pic.twitter.com/GyPxg9BEnA — TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 5, 2019

AB RAPORU BASINA SIZDI

Nisan ayında polisin Babiş hakkında AB sübvansiyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla kovuşturma başlatması adalet bakanı değişikliğine yol açtı. Ardından geçen cuma günü Çek basınına sızan 71 sayfalık Avrupa Komisyonu raporundan, AB'nin sübvansiyon olarak verilen en az 17.5 milyon euronun Babiş tarafından geri ödenmesini talep ettiği öğrenildi.

Estimated 120 000 now demonstrating in Prague against PM Babis. No, this is not Budapest and about Orban, this is Prague and about Babis. https://t.co/Vhe3313nzR — Pavel Telička (@Telicka) June 4, 2019

© Fotoğraf : DHA CHP'nin Ankara adayı Yavaş: Ulus'u Prag gibi yapacağız

Babiş başbakan olmasından iki ay önce kendisine ait olan ve gıda, kimyasal, medya sektöründe yatırımları bulunan Agrofert holdingi iki vakfa devretmişti. Ama rapora göre vakıfların tek hak sahibi olarak başbakan makamında hala holdingden kar payı almakta olduğundan, şirketlerine verilen tüm AB sübvansiyonlarının geri ödenmesi talep edilmekteydi.

Prague protesters call for Czech PM Andrej Babis to quit https://t.co/UZ6FR3haDK pic.twitter.com/73fO2Dqhq1 — Global Issues Web (@globalissuesweb) June 5, 2019

Angry Czechs demand IMMEDIATE resignation of billionaire PM Babis in Massive Prague protest https://t.co/4cyA3Md5d2 pic.twitter.com/kLLlnS8lxn — NigeriaServe (@Nigeriaserve) June 4, 2019

İSTİFAYI REDDEDİYOR

Raporda "Vakıfların karar verme mekanizması üzerine belirleyici etkisi olan Başbakan, bu sebepten çıkar çatışması içinde" vurgusu yer alıyor. Babiş ise basına sızan rapor için 'pis bir yalan' diyor ve istifa etmeyi reddediyor.

Bird’s eye view of yesterday evening’s anti-Babiš protest in central Prague https://t.co/P7NLPUUHow — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) June 5, 2019

© AA / Abdülhamid Hoşbaş Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Çekya'ya yanıt: Asılsız iddialar acizliğini gösterir

Cumhurbaşkanı Miloş Zeman savcıların resmen iddianame hazırlaması halinde bile Babiş'i görevden almayacağını söyledi. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı sosyal Demokratlar da Babiş'ten desteklerini çekmeye şimdilik yanaşmıyor. Üstelik geçen ayın sonunda düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de kendisinin 'Evet' partisi yüzde 21.2 oyla birince geldi.