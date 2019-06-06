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13:18 06 Haziran 2019
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    Almanya’da ülkenin en büyük seri katili olarak tanımlanan eski hemşire Niels Hoegel, 100 hastayı öldürmekten yargılandığı davada 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük seri katiline ömür boyu hapis

    © REUTERS /
    Avrupa
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    Almanya’da ülkenin en büyük seri katili olarak tanımlanan eski hasta bakıcı Niels Högel, 100 hastayı öldürmekten yargılandığı davada 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

    Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük seri katil olarak anılan 41 yaşındaki Niels Högel, 100 hastayı öldürmekle suçlanıyordu. Ömür boyu hapis istenen Alman hasta bakıcı hakkındaki karar bugün açıklandı.

    Niels Hoegel
    © REUTERS / Fabian Bimme
    Alman hasta bakıcı 84 kişiyi daha öldürmüş olabilir
    Almanya’nın kuzeyinde görülen davada mahkeme Högel’i 85 hastayı öldürmekten suçlu bularak ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıç, eski hemşirenin neden böyle bir suç işlediğini 'anlaşılmaz' olarak nitelendirdi. Yargıç Sebastian Bührmann, "Tüm denemelerimize rağmen sadece sisin bir kısmını kaldırabiliyoruz" dedi.
    Almanya yasalarına göre, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan zanlı 15 yıl sonra şartlı tahliye olasılığıyla cezalandırılabiliyor.

    1999-2002 yılları arasında Oldenburg'taki bir hastanede ve 2003-2005 arası Delmenhorst'taki bir başka hastanede gerçekleşen ölümlerin savaş sonrası Almanya'daki en büyük seri cinayetler dizisi olduğu belirtiliyor.

    Högel’in Oldenburg’da 36, Delmenhorst yakınlarında ise 64 hastayı öldürdüğü ifade ediliyor.

    7 aylık yargılama süresince Högel, cinayetlerin 43'ünü itiraf etti, 5’ine itiraz etti ve diğer 52'sini hatırlayamadığını söyledi.

    Eski hastabakıcı Niels Högel, Oldenburg'da görülen davada yüzünü kapadı.
    © REUTERS / Julian Stratenschulte
    Almanya'da eski hastabakıcı, 100 hastayı öldürdüğünü mahkemede itiraf etti
    Högel, Delmenhorst’ta bir hastaya reçeteye yazılmayan bir ilacı enjekte ederken yakalanmıştı. Högel, 2008'de adam öldürmeye teşebbüsten 7 yıl hapse mahkum edilirken, aynı zamanda 2014-15 arasında yapılan ikinci yargılamada 2 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuş ve en üst düzeyde ceza almıştı.

    Högel, başka bir duruşmada da bir psikiyatriste 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Soruşturma kapsamında Högel’in çalıştığı hastanede hayatını kaybeden 130 hastanın mezardan çıkarılarak kalp krizini tetikleyen ilaç verilip verilmediğinin tespiti için çalışma başlatılmıştı.

    Öte yandan Högel’in daha fazla insanı öldürmüş olabileceği ancak kurbanların cesetlerinin yakıldığı ifade ediliyor.

    Etiketler:
    Niels Hoegel, Almanya
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