Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük seri katiline ömür boyu hapis

Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük seri katil olarak anılan 41 yaşındaki Niels Högel, 100 hastayı öldürmekle suçlanıyordu. Ömür boyu hapis istenen Alman hasta bakıcı hakkındaki karar bugün açıklandı.
Almanya yasalarına göre, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan zanlı 15 yıl sonra şartlı tahliye olasılığıyla cezalandırılabiliyor.
1999-2002 yılları arasında Oldenburg'taki bir hastanede ve 2003-2005 arası Delmenhorst'taki bir başka hastanede gerçekleşen ölümlerin savaş sonrası Almanya'daki en büyük seri cinayetler dizisi olduğu belirtiliyor.
Högel’in Oldenburg’da 36, Delmenhorst yakınlarında ise 64 hastayı öldürdüğü ifade ediliyor.
7 aylık yargılama süresince Högel, cinayetlerin 43'ünü itiraf etti, 5’ine itiraz etti ve diğer 52'sini hatırlayamadığını söyledi.
Högel, başka bir duruşmada da bir psikiyatriste 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Soruşturma kapsamında Högel’in çalıştığı hastanede hayatını kaybeden 130 hastanın mezardan çıkarılarak kalp krizini tetikleyen ilaç verilip verilmediğinin tespiti için çalışma başlatılmıştı.
Öte yandan Högel’in daha fazla insanı öldürmüş olabileceği ancak kurbanların cesetlerinin yakıldığı ifade ediliyor.
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