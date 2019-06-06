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19:27 06 Haziran 2019
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    Trump Fransa'da konuştu: İngiltere Kraliçesi olağanüstü bir kadın

    © AFP 2019 / Mandel Ngan
    Avrupa
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    Macron, Avrupalı kuvvetlerin Nazi güçlerine karşı düzenlediği Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'da bulunan Trump ile Caen Valiliğinde bir araya geldi. Fransa'dan önce ziyaret ettiği İngiltere'deki temaslarına değinen Trump, "İngiltere Kraliçesi olağanüstü bir kadın" dedi.

    © REUTERS / POOL
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    Görüşmeden önce basına ortak açıklama yapan iki liderden Macron, ülkesinin ABD ile Afrika, Orta Doğu ve uluslararası konularda iş birliğinin önemini vurguladı. 

    Trump'un Fransa'ya gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Macron, "Burada bulunmanız iki ulus arasındaki ayrılmaz bağın kanıtıdır." dedi. 

    Macron, ülkesinin ABD ile güçlü bir ilişkisi olduğunu söyledi. 

    Trump ile görüşmesinde İran, Ortadoğu ve uluslararası konuları ele alacağını ifade eden Macron, bu konularda Trump ile ortak bir görüşe sahip olmanın önem taşıdığını kaydetti. 

    Macron, demokrasi tehdit altında olduğunda, ABD ile beraber hareket ettiklerini belirtti.

    © AFP 2019 / Ian Langsdon
    Emmanuel Macron - Donald Trump

    'SONUCUN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

    ABD Başkanı Trump da Fransa'da olmaktan ve törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

    Fransa'dan önce ziyaret ettiği İngiltere'deki temaslarına değinen Trump, "İngiltere Kraliçesi olağanüstü bir kadın. İngiltere ile olağanüstü ilişkilerimiz var. İngiltere'deki gelişmelerden haberimiz var. Brexit dolayısıyla ülkenin nereye gittiğini bilmiyorum ama sonucun iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

    Trump, Fransa ile ABD arasında da istisnai ve olağanüstü bir ilişkinin ve büyük bir ortaklığın bulunduğunu söyledi.

    Donald Trump
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    Brexit'in nasıl sonuçlanacağını merak ettiğini ifade eden Trump, İngiltere'nin yeni başbakanın kim olacağının da önemli olduğunu belirtti. 

    Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini vurgulayarak, "Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle" ifadelerini kullandı. Trump, bu konuda Fransa ile aynı görüşü paylaştıklarını kaydetti.

    İran'a uygulanan yaptırımların birçok şeyi değiştirdiğini belirten Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    Normandiya Çıkarması, Brexit, İran, açıklama, görüşme, Ziyaret, Donald Trump, İngiltere, Emmanuel Macron, Fransa, ABD
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