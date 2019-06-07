AB'den Sudan'a çağrı: Şiddeti acilen sonlandırın

Siyasi nedenlerle tutuklanan tüm Sudanlı vatandaşların serbest bırakılması için çağrı yapılan açıklamada, şiddete acilen son verilmesi ve son dönemdeki olaylara ilişkin güvenli soruşturma başlatılması gerektiği ifade edildi.
Afrika Birliği'nin dış güçlerin müdahaleden kaçınması gerektiğine ilişkin çağrısının uygulanmasının önem taşıdığına vurgu yapılan açıklamada, yine Afrika Birliği'nin sivil iradenin Sudan'da yönetimi devralmasını engelleyen kişilere karşı cezai yaptırım uygulanabileceğine ilişkin açıklamasının not edildiği belirtildi.
SUDAN OLAYLARI
Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.
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