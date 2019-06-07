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03:01 07 Haziran 2019
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    Uyuşturucu madde

    AB uyuşturucu raporu: Türkiye’de ölümler artıyor

    © Fotoğraf : Emniyet Müdürlüğü
    Avrupa
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    AB Uyuşturucu Ajansı 2019 yılı raporunu açıkladı. Raporda uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir transit ülke olan Türkiye’de doz aşımı kaynaklı ölümlerin arttığına dikkat çekildi.

    2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu bugün Brüksel’de açıklandı.  DW Türkçe'nin haberine göre raporda uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir transit ülke olmaya devam eden Türkiye’deki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

    Hollanda’da, fırtınanın yıktığı ağaç sayesinde ülke tarihinin en büyük uyuşturucu laboratuvarlarından birinin tespit edildiği belirtti.
    © Fotoğraf : Twitter/Politie.nl
    Hollanda’da fırtınanın yıktığı ağaç, uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı

    Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından (EMCDDA) hazırlanan raporda, Türkiye’ye ilişkin kapsamlı analizler ve çarpıcı veriler yer aldı.

    Merkezin raporunda, uyuşturucu ile mücadele alanında çok sert yasalara sahip olmasına karşın Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan önemli bir transit ülke konumunda olduğuna işaret edildi.

    Raporda yer verilen istatistiklere göre Türkiye’de bir yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarı tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde bulunuyor. Türkiye yürüttüğü operasyonlarda 2017 yılında 8 milyon 600 bin adet MDMA gibi sentetik uyarıcı ve 6,6 ton amfetamin ele geçirdi. AB raporuna göre, bu miktarlar tüm AB ülkelerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen toplam miktarın çok üzerinde bulunuyor.

    DİKKAT ÇEKİCİ VERİLER

    AB uyuşturucu raporunda Türkiye’de 15-64 arası yaş grubunda en çok esrar kullanıldığı, bunu MDMA gibi sentetik uyarıcılar ile kokainin izlediği belirtildi.

    Raporda paylaşılan verilere göre yaşadışı uyuşturucu madde kullanımı erkekler arasında daha yüksek ve Türkiye’de en çok 15-34 yaş arası erkekler uyuşturucu kullanıyor.

    Türkiye’de, uyuşturucu tedavisi görenlerin çoğunluğunu yine erkeklerin oluşturduğu, kullanılan yüksek riskli uyuşturucunun da vücutta morfin gibi etki gösteren opioid olduğu belirtiliyor. 

    AB raporunda, yataklı tedavi oranlarının son beş yılda arttığı, tedavi olan kişilerin 5’te birinin uyuşturucuyu şırınga ile enjekte edilen şekliyle kullandığı, eroinin şırınga yoluyla kullanımının ise son yıllarda gerilediği aktarılıyor.

    © AA /
    İstanbul’da 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

    AŞIRI DOZ ÖLÜMLERİ ARTIYOR

    Raporda Türkiye’deki aşırı doz ölüm oranlarının son on yılda ciddi arttığına dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 105 kişi uyuşturucudan hayatını kaybederken 2016 yılında bu sayı 920’ye yükseldi. Son resmi istatistiklere göre Türkiye’de 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941 oldu. Ölenlerin büyük çoğunluğu erkek, yaş ortalaması ise 32.

    2017 yılında Türkiye’deki uyuşturucu madde suçlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 oranında artış olduğu ifade edilen raporda, bunların büyük bir bölümünün uyuşturucu kullanımı ve  bulundurma kaynaklı suçlar olduğu belirtiliyor.

    UYUŞTURUCU PAZARI

    AB’nin uyuşturucu raporunda Türkiye’deki uyuşturucu pazarı hakkında da kapsamlı bilgiler yer alıyor. 

    Avrupa ve Ortadoğu arasında önemli bir uyuşturucu transit ülkesi olan Türkiye’nin Balkon rotasında yer aldığı, Afganistan’dan Avrupa’ya yapılan eroin kaçakçılığının güzergahının kilit ülkesi olduğuna dikkat çekiliyor. 

    Türkiye’de ele geçirilen esrarın büyük bir bölümünün Batı Balkan ülkeleri ya da Fas’tan geldiği, kokainin ise Güney Amerika kaynaklı olduğu aktarılıyor. 

    Etiketler:
    Türkiye, Avrupa Birliği, Uyuşturucu
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