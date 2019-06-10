Türk Akım projesinden çıkartılan Arkad Konsorsiyumu karara itiraz etti

Türk Akım projesinin Bulgaristan topraklarındaki bölümünü inşa edecek İtalyan-Suudi Konsorsiyumu Arkad’ın, projeden çıkartılması kararı ile ilgili Rekabeti Koruma Komisyonu'na itirazda bulunduğu belirtildi.

Bulgaristan’daki Capital basın kuruluşunun aktardığına göre, İtalyan-Suudi Konsorsiyumu Arkad, Bulgaristan’daki kısmını inşa edeceği Türk Akım projesinden çıkartılması ile ilgili Rekabeti Koruma Komisyonu’na itirazda bulundu.

Rekabeti Koruma Komisyonu kararı yanlış bulursa, operatör Bulgartransgaz şirketi ceza ödemek zorunda kalacak.

Bulgartransgaz şirketi mayıs sonunda TürkAkım projesinin Bulgaristan’dan geçecek kısmını inşa edecek tarafın değiştirilmesine karar vermişti. Yeni proje sahibi olarak ihalede yer alan bir diğer kuruluş olan ‘Bulgaristan Gaz Gelişim ve Ekspansiyon Konsorsiyumu’ belirlenmişti.

Arkad’ın projeden çıkartılmasına gerekçe olarak da istenen belgeleri iki kez verilen süre içinde getirmemesi gösterilmişti.

Arkad’ın itiraz başvurusunun nedenleri ise henüz açıklanmadı.