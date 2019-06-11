Ukrayna, Karadeniz’de doğalgaz çıkarma hakkı için Lahey’e başvurdu

Rusya’nın, Ukrayna’nın Karadeniz’deki petrol ve doğalgaza erişimi engellediğini iddia eden Zerkal, Rusya’nın 2014 ilkbaharından bu yana Karadeniz’de “en az 9 milyar metreküp doğalgaz” ürettiğini ileri sürdü.
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Zerkal, "Bu arada hükümetimiz, doğalgaz üretimini geliştirerek ülkenin enerji bağımsızlığını sağlamaya çalışıyor. İhtiyaç duyulan hacim, yıllık 5 ilâ 6 milyar metreküp, Karadeniz’deki kaynaklarımız tarafından karşılanabilir" diye konuştu.
Rusya’nın, Uluslararası Mahkeme’nin yargı yetkisiyle ilgili itirazı reddettiklerini dile getiren Zerkal, Kerç Boğazı’nın uluslararası, Ukrayna’nın Kırım üzerindeki egemenliğinin de tartışmaz olduğunu söyledi.
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