Macron, Trump'la diktikleri dostluk fidanının kurumasını çok da önemsemedi: Trajedi değil, yenisini göndeririz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray’ın bahçesine diktikleri ‘sembolik dostluk fidanının’ kurumasını ‘trajedi’ olarak görmedi, yeni bir fidan göndereceğini söyledi.

İsviçre’de yayın yapan RTS’ye konuşan Macron, fidanın kuruması için “Bu bir trajedi değil” yorumunu yaparken, “Ona (Trump’a) yeni bir tane göndeririz” dedi.

İnsanların her şeye sembolik anlam yüklememesi gerektiğini söyleyen Macron ayrıca, sembolik olan şeyin ‘fidanı birlikte dikmek’ olduğunu vurguladı.

Karantinanın ardından 'zavallı ağacın' kurtulamadığının anlaşıldığını belirten Macron, "Yeni bir meşe göndereceğim. Çünkü ABD'li deniz piyadelerinin ve insanlarımız arasında özgürlük için kurulan dostluğun buna değer olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

KARANTİNA İÇİN KALDIRILMIŞTI

Fransa lideri Macron, 2018'in nisan ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Donald Trump’a ‘sembolik’ anlamı olan bir meşe fidanı hediye etmişti.

İki lider eşleriyle birlikte iki ülke arasındaki dostluğu sembolize etmesi için Beyaz Saray'ın bahçesine bu ağacı dikmişlerdi.

Fidanın ekildikten kısa süre karantinaya alınmak üzere yerinden kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gérard Araud, ABD'ye ithal edilen tüm canlı organizmalar için karantina durumunun zorunlu olduğunu belirterek duruma açıklık getirmişti. Araud, "Fidan daha sonra tekrar dikilecek" dese de fidanın kuruduğu anlaşılmıştı.

Fidan, Birinci Dünya Savaşı sırasında 2 bin Amerikan askerinin yaşamını yitirdiği Fransa'nın kuzeyindeki bir ormandan getirilmişti.