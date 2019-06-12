Juncker: Trump bana iltifat olarak 'acımasız katil' dedi

ABD ile yürütülen ticari görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, "Trump bana 'Jean-Claude, sen acımasız bir katilsin' dedi. Bence o sözü bir iltifattı, ancak emin değilim" ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), ikili ticaret anlaşması konulu müzakerelere hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump da, Brexit süreci tamamlandıktan sonra AB ve İngiltere ile büyük ticaret anlaşması beklentisinde olduğunu açıklamıştı.

Brüksel'deki bir POLITICO etkinliğinde konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, Trump'la ilgili konuşarak "Onu bir insan olarak seviyorum" dedi ve "Trump'ın yaptığı hatalardan oluşan uzun listeyi sizin önünüzde sunamam" ifadelerini kullandı ve 'Amerikalı dostlarının' Avrupa'yı çok iyi tanımadığını belirterek "Ve ABD başkanı da muhataplarının kendisine 'Haklı değilsin Trump' demesine alışkın değil" dedi.

'BENCE BİR İLTİFATTI AMA EMİN DEĞİLİM'

Juncker ayrıca, geçen yılın Haziran ayında Kanada'da düzenlenen G-7 zirvesinde Trump'la yaptığı görüşmeyi anlatarak şunları söyledi:

"Trump bana 'Jean-Claude, sen acımasız bir katilsin' dedi. İlk kez Lüksemburg ABD için bu denli bir tehlike yaratıyordu. Bence o sözü bir iltifattı, ancak emin değilim."

Avrupalıların ABD başkanına ilişkin hatalı bir duruş sergilediklerini de söyleyen Juncker, "Bence Avrupalılar bir hata yaptılar, Trupm saygıyı hak ediyor çünkü o bir ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.

'EŞİM 'TRUMP'I ÖPME' DEDİ'

Öte yandan Juncker, 2018’de ABD’nin başkentinde ticari görüşmelere başlamadan önce eşinin kendisini "Donald Trump’ı öpme" uyarısında bulunduğuna ilişkin bir şaka da yaptı.

Eşinin uyarısını göz ardı edip etmediğini sorduğunda ise Juncker kendisinin öpmediğini, öpen tarafın Trump olduğunu söyledi.

'O TWEET'LERİ HİÇ OKUMUYORUM'

Juncker ayrıca, ABD Başkanının iyi yaptığı bir şey olan Twitter konusunda 'ilgisiz' olduğunu ve insanların aleyhinde söyledikleri kaba şeyler yüzünden nadiren Twitter'a baktığını açıkladı:

"O Tweet'leri hiç okumuyorum çünkü her gün sarhoş, yozlaşmış ve hiçkimse olduğumu ifade eden şeyleri okumayı sevmiyorum."

Tarımın konusunun hassasiyeti ve ABD ile devam eden ticaret görüşmelerine dahil edilmemesi konusunda da değinen Juncker, "Tüm dünya bizden tarım konusunda taviz vermemizi istiyor. Trump ve Çinliler… Dünya çapındaki ortaklarımız için önemli olan başka meseleler vardı… Fransa, İrlanda, Belçika ve diğerleri, bu ülkelerin endişelerini dikkate almak zorundayız ve bu konuda, sanırım Temmuz ayında Trump'la anlaşmıştık" dedi ve "Tarım konusunun imkansız olduğu konusunda Trump'ı ikna ettim" dedi.

ABD'nin Çin'le devam eden ticari gerilimi, Avrupa'da da endişeleri artırmış durumda. Zira Avrupa, aynı anda Çin ile ABD'nin en büyük ticari ortağı konumunda.

ABD ise Avrupa'yla yeni ticari görüşmelere hazırlanırken, Trump da ABD’nin en büyük ticaret ortaklarıyla 'serbest ve adil' ticaret anlaşmalarına açık olduğunu ve Brexit sürecinin ardından hem AB hem de İngiltere'yle büyük anlaşmalar yapmayı beklediğini defalarca ifade etti.