Macron: Rusya'yı Çin'e bırakmayalım, Moskova ile yeni güven kuralları inşa edelim

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın sadece NATO'ya bağlı kalmaması, Moskova ile güvenlik ilişkisi kurallarını yeniden inşa etmesi çağrısı yaparken, aksi takdirde Rusya'nın tümden Çin'e kaptırılacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısına katıldığı Cenevre'de açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova ile yeni güven ve güvenlik kuralları inşa etmesi gerektiğini, aksi takdirde Rusya'yı Çin'e terk etmiş olacağını, bunun da iyi bir şey olmayacağını söyledi.

İsviçre'nin RTS kanalına konuşan Macron "Avrupa, Rusya ile yeni güven ve güvenlik kuralları inşa etmek zorunda, sadece NATO ile anlaşma halinde kalmamak zorunda" diyerek şu vurguyu yaptı:

"Sadece Avrupa ile Rusya arasında olacak şekilde ilişkiler kurmaya ihtiyaç var."

PUTİN'LE KAPSAMLI GÖRÜŞMELER YAPACAK

Görüş farklılıklarına karşın Rusya ile stratejik görüşme ve tartışmaların korunması gerektiğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile kapsamlı görüşmeler yürüteceğini duyurdu.

PUTİN-Şİ ZİRVESİNİN ARDINDAN

Macron'un çağrısı, geçen hafta Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Kremlin'de ağırlaması ve iki liderin ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmenin yollarını ele almasının ardından geldi. Görüşmede Şi Rusya Devlet Başkanı'nı 'en iyi dostum' diye nitelemişti.

'TRUMP'TA VÜCUT BULAN AMERİKAN ŞÜPHESİ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası anlaşmalardan çıkıp askeri harcamalar ve ticaret dengesizlikleri üzerinden müttefiklere baskı uygulamasına da atıf yapan Macron, Trump'ta vücut bulan bir 'Amerikan şüphesinin' ortaya çıkmasının endişe verici olduğunu dile getirdi. Ancak ABD-Fransa işbirliğini hala elzem gördüğünü belirten Macron "Farklı jeopolitik görüşler ortaya çıksa da ABD ile Fransa ilişkisinin kalbinde özgürlük ve demokrasiye duyulan aynı bağlılık yatmaktadır" dedi.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa'nın güvenlik alanında ABD'den özerkliğini kazanmasına yönelik 'gerçek bir Avrupa ordusu' kurulması önerisiyle dikkat çekmişti. Almanya ve İspanya'nın desteklediği öneri, Washington ve NATO tarafından hoş karşılanmamıştı. Trump 'küstahlık' tepkisini gösterirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın savunma organizasyonlarını kendi içinde değil, ittifak içinde yapması gerektiğini söylemişti.