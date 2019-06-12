Kayıt
13:23 12 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Emmanuel Macron- Vladimir Putin

    Macron: Rusya'yı Çin'e bırakmayalım, Moskova ile yeni güven kuralları inşa edelim

    © REUTERS / Grigory Dukor
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın sadece NATO'ya bağlı kalmaması, Moskova ile güvenlik ilişkisi kurallarını yeniden inşa etmesi çağrısı yaparken, aksi takdirde Rusya'nın tümden Çin'e kaptırılacağı uyarısında bulundu.

    Donald Trump - Emmanuel Macron
    © RT .
    Macron: Euro henüz doların alternatifi değil, ama dolara daha az bağımlı olmak bir egemenlik meselesi
    Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısına katıldığı Cenevre'de açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova ile yeni güven ve güvenlik kuralları inşa etmesi gerektiğini, aksi takdirde Rusya'yı Çin'e terk etmiş olacağını, bunun da iyi bir şey olmayacağını söyledi. 

    İsviçre'nin RTS kanalına konuşan Macron "Avrupa, Rusya ile yeni güven ve güvenlik kuralları inşa etmek zorunda, sadece NATO ile anlaşma halinde kalmamak zorunda" diyerek şu vurguyu yaptı:

    "Sadece Avrupa ile Rusya arasında olacak şekilde ilişkiler kurmaya ihtiyaç var."

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AFP 2019 / FREDERICK FLORIN
    'Gerçek' bir Avrupa ordusu isteyen Merkel, Avrupa Güvenlik Konseyi kurulmasını teklif etti

    PUTİN'LE KAPSAMLI GÖRÜŞMELER YAPACAK

    Görüş farklılıklarına karşın Rusya ile stratejik görüşme ve tartışmaların korunması gerektiğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile kapsamlı görüşmeler yürüteceğini duyurdu.

    PUTİN-Şİ ZİRVESİNİN ARDINDAN

    Macron'un çağrısı, geçen hafta Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Kremlin'de ağırlaması ve iki liderin ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmenin yollarını ele almasının ardından geldi. Görüşmede Şi Rusya Devlet Başkanı'nı 'en iyi dostum' diye nitelemişti.

    Eksen
    'Macron, Avrupa'daki güç ve liderlik boşluğunu doldurmaya talip'

    'TRUMP'TA VÜCUT BULAN AMERİKAN ŞÜPHESİ'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası anlaşmalardan çıkıp askeri harcamalar ve ticaret dengesizlikleri üzerinden müttefiklere baskı uygulamasına da atıf yapan Macron, Trump'ta vücut bulan bir 'Amerikan şüphesinin' ortaya çıkmasının endişe verici olduğunu dile getirdi. Ancak ABD-Fransa işbirliğini hala elzem gördüğünü belirten Macron "Farklı jeopolitik görüşler ortaya çıksa da ABD ile Fransa ilişkisinin kalbinde özgürlük ve demokrasiye duyulan aynı bağlılık yatmaktadır" dedi.

    © AFP 2019 / YOAN VALAT
    Macron, DSG heyetiyle görüştü: Fransa, Türkiye'nin güvenliğine bağlı

    Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa'nın güvenlik alanında ABD'den özerkliğini kazanmasına yönelik 'gerçek bir Avrupa ordusu' kurulması önerisiyle dikkat çekmişti. Almanya ve İspanya'nın desteklediği öneri, Washington ve NATO tarafından hoş karşılanmamıştı. Trump 'küstahlık' tepkisini gösterirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın savunma organizasyonlarını kendi içinde değil, ittifak içinde yapması gerektiğini söylemişti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Pärnu tatil kasabası sahillerinde genç bir kadın, Estonya, 1961.
    Deniz, kum, güneş ve düğme detaylı mayolar: Sovyetler Birliği'nde yaz tatilleri neye benziyordu?
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet