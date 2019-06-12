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13:53 12 Haziran 2019
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    İtalya, kaçırılan okul servisinde can kayıplarını önleyen iki çocuğa vatandaşlık verdi

    © AFP 2019 / MIGUEL MEDINA
    Avrupa
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    İtalya'da Milano kenti yakınlarında mart ayında 51 öğrenciyi taşıyan bir okul servisinin şoförü tarafından kaçırılarak yakılması olayında gizlice güvenlik güçlerine haber vererek olası can kayıplarını önleyen biri Mısır diğeri Fas asıllı iki çocuğa İtalyan vatandaşlığı verildi.

    Yaşanan korku dolu olay sırasında telefonlarını saklayarak gizlice polise haber veren ve olayda can kaybı yaşanmasını önleyen 13 yaşındaki Mısır asıllı Rami Shehata ile 12 yaşındaki Fas asıllı Adam El Hamami, dün Bakanlar Kurulu kararıyla İtalyan vatandaşlığı aldı.

    İtalyan polisi
    © REUTERS / Manuel Silvestri
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    BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın aktardığına göre Shehata ve El Hamami, ‘üstün hizmette bulundukları’ gerekçesiyle vatandaşlığa kabul edildi.

    İtalyan yasalarına göre, ülke sınırları içinde doğan çocuklar anne ya da babaları İtalyan değilse otomatik olarak vatandaşlık alamıyor, ancak 18 yaşından sonra vatandaşlık hakları doğuyor. 

    NE OLMUŞTU?

    20 Mart’ta yaşanan olayda Vailati Ortaokulu öğrencilerini taşıyan 47 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan vatandaşı Ousseynou Sy, iddiaya göre İtalyan hükümetinin göç politikalarını protesto etmek için servis otobüsünü kaçırarak Milano’daki Linate Havalimanı'na doğru ilerlemeye başlamıştı.

    Sy’in otobüsün kapılarını zincirlediği, çocukların ellerini bağladığı, telefonlarına el koyduğu, otobüse benzin döktüğü ve "Buradan hiç kimse sağ çıkmayacak" diye tehditte bulunduğu öne sürülmüştü.

    Principal Milton Andrew walks with a kindergarten student to comfort the child during the first day of class at Wilkins Elementary School in Detroit, Thursday, Sept. 14, 2006
    © AP Photo / Carlos Osorio
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    Ancak Shehata ile El Hamami’nin cep telefonlarını saklayarak gizlice ailelerine ve güvenlik güçlerine haber vermesi sayesinde otobüs havalimanına varmadan durdurulmuştu.

    Polis barikatını aşmaya çalışsa da başarılı olamayan Sy, bu sırada otobüsü ateşe vermişti. Alevler otobüsü sarmadan önce çocuklar güvenlik güçlerinin yardımıyla kaçmayı başarmıştı.

    Yaklaşık bir saat süren olayda bazı çocuklar dumandan etkilenmiş, ciddi bir fiziksel yaralanma yaşanmamıştı. Ancak çok sayıda çocuğun travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı aktarılmıştı.

    Ousseynou Sy; katliam girişimi, insan kaçırma, yangın çıkarma, mukavemet gösterme ve yaralama suçlamalarıyla karşı karşıya. Sy, kurbanların yaşlarının küçüklüğü ve terör amacı taşıdığı gerekçesiyle de suçlamaların nitelikli haliyle yargılanacak.

    Etiketler:
    Ousseynou Sy, Kaçırma, Adam El Hamami, Rami Shehata, Vatandaşlık, Şoför, Okul servisi, Fas, Mısır, Milano, İtalya
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