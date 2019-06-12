Almanya eyalet Başbakanı: Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkisizliğini kanıtladı

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow, Rusya’ya yönelik yaptırımların bir etkisi olmadığını ve yaptırımların Ukrayna’ya barış getirmekten çok sorunları artırdığını ifade etti.

Alman Sol Parti’den Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow yerel basına yaptığı açıklamada “Yaptırımların siyasi anlamda etkisizliği çoktan kanıtlandı. Yaptırımların amacı olarak belirtilen Ukrayna’da çok ihtiyaç duyulan barış her zamanki kadar uzak” dedi.

Ramelow, ABD ve AB’nin Moskova’ya karşı 2014’te uygulamaya başladığı yaptırımların aleyhine konuşan ilk Alman lider değil.

Daha önce Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer de Rusya’nın stratejik açıdan önemli bir partner olduğunu, daha iyi ilişkiler için yaptırımlara son verilmesi gerektiğini ifade etmişti.