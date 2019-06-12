AP'deki liberaller adını değiştirdi

Avrupa Parlamentosu'ndaki üçüncü büyük siyasi grup olan liberal görüşlü Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE), adını "Avrupa'yı Yenile" olarak değiştirdiğini açıkladı.
ALDE'nin resmi twitter hesabından paylaşılan mesajda, grubun adının "Avrupa'yı Yenile" (Renew Europe) olarak değiştirildiği duyuruldu.
Our new group in the @Europarl_EN has chosen a new name: Renew Europe— ALDE Group (@ALDEgroup) June 12, 2019
We're stronger than ever & have the unique chance to shape Europe.
There is a lot of work ahead of us. We are inspired to build a free & fair Europe.
AB üyesi 28 ülkede 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen AP seçimlerinde, Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez soldaki Sosyal Demokratlar (S&D) sandalye kaybederken, aşırı sağcı popülist partiler, liberaller ile Yeşiller güç kazandı.
Toplam 751 sandalyeli parlamentonun, 2 Temmuz'da yeni görev dönemi başlayacak.
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