Kayıt
12:50 13 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İngiltere korkulanı yaptı: Assange'ın ABD'ye iadesini öngören karar imzalandı

    © AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Washington’ın Julian Assange’ın iadesi için resmi talepte bulunduğu konuşulurken, İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid’in WikiLeaks kurucusunun ABD’ye iade kararını imzaladığı ortaya çıktı. Son kararı mahkeme verecek.

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    'ABD, Julian Assange'ın iadesi için talepte bulundu'
    BBC’de Today Programme için konuşan Javid, “(Assange) Şu anda gerektiği gibi parmaklıkların ardında. ABD tarafından yapılan bir iade talebi var yarınki duruşmadan önce ancak ben dün iade emrini imzaladım ve onayladım. Yarın mahkeme önünde olacak” dedi.

    'ELİMİZDE MEŞRU BİR İADE TALEBİ VAR'

    Kararının tamamen yargıda olduğunu dile getiren Bakan, “Ben her zaman adaletin yerini bulduğunu görmek istiyorum ve elimizde meşru bir iade talebi var, bu nedenle imzaladım, ancak son karar mahkemenin” ifadelerini kullandı.

    WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın tutuklanması İngiltere'de protesto edildi
    © AP Photo / Matt Dunham
    İsveç tecavüz dosyasını raftan indiriyor, İngiliz vekiller 'önce İsveç yargılasın' diyor
    Javid’in bu hamlesi, Assange’ın ABD’ye iade edilmesi konusunda İngiltere yargısına kapıları açıyor.

    Assange'a, ABD'de son olarak ‘Casusluk Kanunu’ kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltilmişti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da buluyordu. WikiLeaks kurucusu, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

    SAĞLIK SORUNUN NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILAMADI

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    BM raportörü: Julian Assange psikolojik işkence belirtileri taşıyor, ABD'ye iade edilmemeli
    Julian Assange geçen ay ABD'ye iade sürecinin hazırlık duruşmasına sağlık problemleri nedeniyle katılmadı. Yarın görülmesi beklenen duruşma, bu koşullar nedeniyle Assange’ın tutulduğu Belmarsh Cezaevinde gerçekleştirilebilir.

    Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. 

    Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

    İSVEÇ DE DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ AMA İADE İSTEMEDİ

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    'Assange İsveç adaletinden değil, ABD'nin adaletsizliğinden kaçındı'
    İngiltere'de 2012 yılında mahkeme, Julian Assange'ın cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange bunun üzerine Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı. 

    Ancak Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını, kuralları sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdığını açıklamasının hemen ardından Assange 11 Nisan’da gözaltına alınmıştı. Daha sonra Amerikalı yetkililerin iade talebi ve kefalet koşullarını yerine getirmemesini gerekçesiyle tutuklanmıştı.

    Assange için İsveç Savcılığı da tecavüz iddiasıyla 13 Mayıs’ta yeni bir soruşturma açmıştı. Ancak Uppsala Bölge Mahkemesi, Assange’ın tutuklu yargılanması talebini reddetti. Mahkeme, Assange’ın İsveç’e iade edilmeden davanın İngiltere'de görülmesine karar verdi.

    Etiketler:
    casusluk, iade, Sajid Javid, Julian Assange, WikiLeaks, İsveç, ABD, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Pärnu tatil kasabası sahillerinde genç bir kadın, Estonya, 1961.
    Deniz, kum, güneş ve düğme detaylı mayolar: Sovyetler Birliği'nde yaz tatilleri neye benziyordu?
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet