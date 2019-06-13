İngiltere korkulanı yaptı: Assange'ın ABD'ye iadesini öngören karar imzalandı

BBC’de Today Programme için konuşan Javid, “(Assange) Şu anda gerektiği gibi parmaklıkların ardında. ABD tarafından yapılan bir iade talebi var yarınki duruşmadan önce ancak ben dün iade emrini imzaladım ve onayladım. Yarın mahkeme önünde olacak” dedi.

'ELİMİZDE MEŞRU BİR İADE TALEBİ VAR'

Kararının tamamen yargıda olduğunu dile getiren Bakan, “Ben her zaman adaletin yerini bulduğunu görmek istiyorum ve elimizde meşru bir iade talebi var, bu nedenle imzaladım, ancak son karar mahkemenin” ifadelerini kullandı.

Javid’in bu hamlesi, Assange’ın ABD’ye iade edilmesi konusunda İngiltere yargısına kapıları açıyor.

Assange'a, ABD'de son olarak ‘Casusluk Kanunu’ kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltilmişti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da buluyordu. WikiLeaks kurucusu, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

SAĞLIK SORUNUN NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILAMADI

Julian Assange geçen ay ABD'ye iade sürecinin hazırlık duruşmasına sağlık problemleri nedeniyle katılmadı. Yarın görülmesi beklenen duruşma, bu koşullar nedeniyle Assange’ın tutulduğu Belmarsh Cezaevinde gerçekleştirilebilir.

Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

İSVEÇ DE DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ AMA İADE İSTEMEDİ

İngiltere'de 2012 yılında mahkeme, Julian Assange'ın cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange bunun üzerine Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Ancak Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını, kuralları sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdığını açıklamasının hemen ardından Assange 11 Nisan’da gözaltına alınmıştı. Daha sonra Amerikalı yetkililerin iade talebi ve kefalet koşullarını yerine getirmemesini gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Assange için İsveç Savcılığı da tecavüz iddiasıyla 13 Mayıs’ta yeni bir soruşturma açmıştı. Ancak Uppsala Bölge Mahkemesi, Assange’ın tutuklu yargılanması talebini reddetti. Mahkeme, Assange’ın İsveç’e iade edilmeden davanın İngiltere'de görülmesine karar verdi.