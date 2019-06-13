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16:48 13 Haziran 2019
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    Muhafazakar Parti liderliği: Boris Johnson ilk turun açık ara galibi oldu

    © AFP 2019 / TOLGA AKMEN
    Avrupa
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    İngiltere’de Theresa May’in Brexit krizi nedeniyle istifasının ardından boşalan Muhafazakar Parti’nin liderlik koltuğu için yapılan ilk tur oylamada, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla ve açık farkla ilk sırada yer aldı.

    İngiltere- Brexit
    © REUTERS / Hannah Mckay
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    İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışı için partinin Avam Kamarası grubunda ilk tur oylama gerçekleştirildi.

    313 milletvekilinin katıldığı oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla ilk sırayı aldı. Johnson’ı 43 oyla mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt takip etti.

    3 ADAY ELENDİ

    Çevre Bakanı Michael Gove 37, eski Brexit Bakanı Dominic Raab 27, İçişleri Bakanı Sajid Javid 23, Sağlık Bakanı Matt Hancock 20 ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart ise 19 oy aldı.

    Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    Bu sonuçla 10 adaydan ilk turda 17 oyluk barajın altında kalan Andrea Leadsom (119, Mark Harper (10) ve Esther McVey (9) elenmiş oldu.

    22 TEMMUZ’DAN İTİBAREN İLAN EDİLECEK

    Avam Kamarası’ndaki ikinci tur oylama 17 Haziran'da yapılacak. Oylama, en çok oyu alan iki aday kalana dek devam edecek. Bu iki aday arasından Muhafazakar Parti'nin yeni liderini partinin yaklaşık 60 bin üyesi seçecek.

    Partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olacak isim ise 22 Temmuz'da başlayan hafta ilan edilecek.

    Yeni lider seçimi devam ederken, Theresa May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

    BREXIT, MAY’İN BAŞINI YAKMIŞTI

    © AP Photo /
    Theresa May, Brexit'e kurban giden ikinci İngiliz başbakan oldu
    Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak liderlikten istifa etmişti.

    İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

    Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmasından ve Brexit sürecinin tamamlanmasından yana.

    Etiketler:
    Matt Hancock, Sajid Javid, Dominic Raab, Jeremy Hunt, oylama, Theresa May, Boris Johnson, Muhafazakar Parti (İngiltere), Brexit, İngiltere
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