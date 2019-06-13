AB bütçe komiseri: Moskova, Ankara ve Washington eşit derecede AB’yi sevmiyor

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Oettinger, "Rusya, Türkiye ve ABD’ye farklı davranıyoruz ama onların ortak özelliği var, aralarından hiçbiri AB’yi sevmiyor ve birlik üyesi ülkelerle ayrı ayrı iş yapmayı tercih ediyor. Ticaret ve Avrupa pazarı konularında örgüt olarak Avrupa Birliği ile konuşmaları gerektiğini bet bir biçimde ortaya koymalıyız" dedi.
© REUTERS / Phil Noble
Oettinger sözlerine şöyle devam etti: "Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump’a gelince, yeni başkanlık süreci için güçlü bir aday. Büyük ihtimalle 4 yıl daha bu görevde kalacak. Bu nedenle biz onu kabul etmeli, ona saygılı olmalıyız ve idaresiyle yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."
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