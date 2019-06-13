AB karşıtı partilerden Avrupa Parlamentosu'nda yeni cepheleşme

AB şüphecisi partiler, Avrupa Parlamentosu'nda Kimlik ve Demokrasi (ID) adında yeni bir grup oluşturdu. Le Pen'in partisi, Salvini'nin partisi ve AfD'nin başını çektiği ID, 73 sandalyeyle 5. büyük grup oldu. Ve diğer AB şüphecisi partilere kendisine katılarak cepheleşme çağrısı yaptı.

Her ne kadar mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandalyelerin üçte ikisini Avrupa Birliği (AB) yanlısı partiler kazansa da, AB şüphecisi partiler de önemli kazanımlar elde ederek kıta çapında tek bir cephe oluşturma yolunda ilerleme kaydetti.

Buna koşut olarak Fransız aşırı sağının lideri Marine Le Pen, AP'de yeni bir siyasi grup oluşturduklarını duyurdu.

Diğer ülkelerin AB şüphecisi partilerinin liderleriyle birlikte AP'de ortak basın toplantısı düzenleyen Le Pen, "Bugün burada Kimlik ve Demokrasi (ID), adında yeni bir siyasi grubun kuruluşunu açıklıyoruz. Bu grup Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya ve Estonya'dan parlamenterleri biraraya getirecek" dedi.

AB'nin siyasi satranç tahtasını değiştirdikleri değerlendirmesini yapan Ulusal Birlik Partisi lideri, ID'nin AP'deki 751 sandalyeden 73'ünü kontrol edeceğine dikkat çekti.

Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin Lig partisi ve Almanya için Alternatif'in (AfD) başını çektiği ID, Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve başka ülkelerden popülist partileri de aynı çatıda topluyor.

Bundan önce AP'de yine AB şüphecilerinden oluşan Uluslar ve Özgürlükler Avrupası, 36 sandalyeyle en küçük gruptu.

Teni kurulan ID ise yenilenen AP'de 73 sandalyeyle 5. büyük grup oldu.

Bununla birlikte Britanya'nın Brexit Partisi ve diğer bazı AB şüphecisi partiler AP'deki diğer gruplara dağılmış durumda. Dolayısıyla ID'nin AP'de yasa çıkaracak ya da engelleyecek kadar parlamenteri yok.

Brüksel'deki ortak basın toplantısında konuşan Gerçek Finler partisi lideri Jussi Halla-aho, hala azınlıkta olsalar da her zamankinden büyük bir azınlık olduklarını belirtti. Salvini'nin dış ilişkiler danışmanı Marco Zanni, İspanya'dan Vox gibi diğer partilerin de ID'ye katılması çağrısı yaptı. AfD Eşbaşkanı Jörg Meuthen, ID'nin hedefini AB'nin yetkilerini genişletmesini engellemek ve ulus devlete zarar verilmesine karşı çıkmak olarak koydu.

AB şüphecisi partiler gücün AB üyesi devletlere geri dönmesi, göçün durdurulması ve İslam'ın Avrupa'da yayılmasının önlenmesini istiyor.

Hıristiyan Demokratlarla liberal muhafazakarların Avrupa Halk Partisi 37 kayıpla 179 sandalye çıkararak birinci, Sosyal Demokratlar 32 kayıpla 153 sandalye çıkararak ikinci geldi.

Yine AB şüphecilerinden oluşan Uluslar ve Özgürlükler Avrupası, 22'lik artışla 58, Özgürlükler ve Doğrudan Demokrasi Avrupası, 12'lik artışla 54 sandalye kazandı.