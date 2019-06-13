Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Umman Körfezi'ndeki saldırılar endişe verici

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Umman Körfezi'nde Panama bandıralı ve Marshall Adaları bandıralı iki tankere düzenlenen saldırıya ilişkin, "Umman Körfezi’ndeki saldırılar endişe verici" dedi.

Saldırıya ilişkin bölgedeki gerginliğin artması yönünde tehdit oluşturduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Aldığımız haberler son derece endişe verici” ifadelerini kullandı.

Gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini açıklayan Maas, “Bölgedeki durum tehlikeyi tırmandırabilecek olaylardır. Uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Her iki tarafta buna katkıda bulunmalı” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ruveys limanından Tayvan’a doğru yola çıkan Norveçli Frontline şirketine ait Marshall Adaları bandıralı Front Altair adlı tankere sabah yerel saatle 08.50 civarında bir saldırı gerçekleştiğini ifade etmişti.

Panama bayraklı Kokuka Courageous petrol tankerine düzenlenen ikinci saldırının yerel saatle 09.50’de meydana geldiği, El Cubeyl limanından Singapur’a giden tankerin Casek Limanı'na 28 mil uzaklıkta saldırıya uğradığı kaydedilmişti.