Sarhoş Ukrayna askeri, Donbass’ta görev arkadaşlarını vurdu

Gazetecilere konuşan Filiponenko’nun açıklamasına göre, 12 Haziran akşamı Ukrayna Kara Kuvvetleri 14. Mekanize Tugayı birimlerinden birinde alkolün etkisindeki askerler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taraflarından biri diğer arkadaşlarına tüfeğiyle ateş açtı.
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
İki askerin yaralandığı olayın ardından ayrıntıların belirlenmesi için komisyon kuruldu.
Tugaydaki askerlerin Donbass’ta görev yapmak konusundaki isteksizliğinin belirgin düzeyde olduğunu belirten Filiponenko, bu nedenle firar ve izinden dönmeme durumlarının görüldüğünü kaydetti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti, daha önce askerlerin moral ve psikolojik durumlarının kötüleştiğini bildirmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)