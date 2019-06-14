Sarhoş Ukrayna askeri, Donbass’ta görev arkadaşlarını vurdu

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Donbass’ta sarhoş bir Ukrayna askerinin çıkan tartışma sonrasında görev arkadaşlarını vurduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Filiponenko’nun açıklamasına göre, 12 Haziran akşamı Ukrayna Kara Kuvvetleri 14. Mekanize Tugayı birimlerinden birinde alkolün etkisindeki askerler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taraflarından biri diğer arkadaşlarına tüfeğiyle ateş açtı.

İki askerin yaralandığı olayın ardından ayrıntıların belirlenmesi için komisyon kuruldu.

Tugaydaki askerlerin Donbass’ta görev yapmak konusundaki isteksizliğinin belirgin düzeyde olduğunu belirten Filiponenko, bu nedenle firar ve izinden dönmeme durumlarının görüldüğünü kaydetti.

Donetsk Halk Cumhuriyeti, daha önce askerlerin moral ve psikolojik durumlarının kötüleştiğini bildirmişti.