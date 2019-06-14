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17:13 14 Haziran 2019
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    Nazi davasından sonra Norveç'in en ciddi resmi vakası: Sığınmacılara cinsel istismarda bulunan eski bakana 12 yıl hapis

    © AFP 2019 / STIAN LYSBERG SOLUM
    Avrupa
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    Norveç’te İkinci Dünya Savaşı’na dair yargılamalardan sonraki bir yetkiliye karşı açılan en büyük soruşturma olarak ülke tarihine geçen olayda, üç erkek sığınmacıya cinsel istismarda bulunan eski Muhafazakar Parti yöneticisi ve bakan Svein Ludvigsen 12 yıl hapse mahkûm edildi.

    Vatikan
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    Ulusal yayın kuruluşu NRK’nın haberine göre 72 yaşındaki Ludvigsen, Norveç'e gelen ve sığınma başvurularıyla ilgili kararları bekleyen üç erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 12 yıl hapse mahkûm edildi. Ludvigsen, pozisyonunu kötüye kullanmakla suçlandı.

    İTİRAF ETTİ, 'RIZAYLA OLDU' DEDİ

    Ocak 2018'de tutuklanmasından bu yana iddiaları ilk kez kabul eden Ludvigsen, istismar suçlamalarını ise reddetti.

    Ludvigsen, ilişkinin karşı tarafın rızasıyla olduğu öne sürdü ve herhangi bir zorlama bulunmadığını söyleyerek kendini savundu. Siyasetçi, başka erkeklerle düzenli ilişkileri olduğu ve homoseksüel pornografik materyaller bulundurduğunu da kabul etti.

    Mutlu bir evliliğinin yanı sıra çocukları ve torunları olduğunu söyleyen Ludvigsen, kendi kendini köşeye sıkıştırdığını ve ‘en büyük düşmanı olan’ kendisine uyduğunu öne sürdü.

    ‘ÇARESİZLİĞİMİZİ KULLANDI’

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    © Fotoğraf : CC BY 2.0 / The Naughty American
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    Cinsel istismar mağdurları ise Svein Ludvigsen'in çaresizliklerini kötüye kullandıklarını söyledi. Mağdurlar, o dönem eyalet valiliği görevi yapan Ludvigsen'in oturma izni ve vatandaşlık verme ya da aksi takdirde sınır dışı etme konusunda kendilerine gözdağı verdiğini belirtti.

    Şu anda 20 yaşlarında olan mağdurlardan biri, “Bana kralın arkadaşı olduğunu söyledi” dedi. Ludvigsen’le ilk defa göç dairesinde tanıştığını söyleyen mağdur davet edildiği yazlık evde istismara uğradığını ifade etti. Sığınmacı ülkeden atılma korkusuyla hareket ettiğini belirtti.

    Ludvigsen’in ofisinde temizlikçi olarak çalışan ikinci mağdur ise siyasetçinin kendisini ‘Başbakan Erna Solberg’le tanıştırma vaadiyle’ kandırdığını belirtti.

    'NAZİ YARGILAMALARINDAN SONRA EN CİDDİ VAKA'

    © AFP 2019 / Timothy Schumaker
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    Tarihçi ve kriminoloji uzmanı Olav Rønneberg, İkinci Dünya Savaşı sonrası ‘hain’ olarak nitelenen Nazi işbirlikçilerinin yargılanmasından beri ülkenin tanık olduğu en ciddi vaka olduğunu söyledi. Rønneberg, Ludvigsen'in ifadesini 'ülke için bir dönüm noktası' olarak değerlendirdi. 

    DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

    72 yaşındaki Svein Ludvigsen, Tromso kentinde bölge valisi olarak görev yaptığı 206 ve 2014 yılları arasında mülteci başvurusunda bulunan üç kişiye evinde, otelde ve resmi dairede cinsel tacizde bulunmakla suçlanmıştı. Cinsel tacize uğrayanlardan birisinin hafif derece zihinsel sorunları olduğu belirtilmişti.

    Daha önceki mahkemelerde Ludvigsen cinsel ilişki yaşamadığını iddia etmişti.

    Ludvigsen, 2001 ve 2005 yılları arasında balıkçılıktan sorumlu bakan olarak hükümette görev almıştı.

    Etiketler:
    İkinci Dünya Savaşı, soruşturma, Svein Ludvigsen, Cinsel istismar, Sığınmacı, Norveç
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