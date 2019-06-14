Nazi davasından sonra Norveç'in en ciddi resmi vakası: Sığınmacılara cinsel istismarda bulunan eski bakana 12 yıl hapis

İTİRAF ETTİ, 'RIZAYLA OLDU' DEDİ
Ocak 2018'de tutuklanmasından bu yana iddiaları ilk kez kabul eden Ludvigsen, istismar suçlamalarını ise reddetti.
Ludvigsen, ilişkinin karşı tarafın rızasıyla olduğu öne sürdü ve herhangi bir zorlama bulunmadığını söyleyerek kendini savundu. Siyasetçi, başka erkeklerle düzenli ilişkileri olduğu ve homoseksüel pornografik materyaller bulundurduğunu da kabul etti.
Mutlu bir evliliğinin yanı sıra çocukları ve torunları olduğunu söyleyen Ludvigsen, kendi kendini köşeye sıkıştırdığını ve ‘en büyük düşmanı olan’ kendisine uyduğunu öne sürdü.
‘ÇARESİZLİĞİMİZİ KULLANDI’
Şu anda 20 yaşlarında olan mağdurlardan biri, “Bana kralın arkadaşı olduğunu söyledi” dedi. Ludvigsen’le ilk defa göç dairesinde tanıştığını söyleyen mağdur davet edildiği yazlık evde istismara uğradığını ifade etti. Sığınmacı ülkeden atılma korkusuyla hareket ettiğini belirtti.
Ludvigsen’in ofisinde temizlikçi olarak çalışan ikinci mağdur ise siyasetçinin kendisini ‘Başbakan Erna Solberg’le tanıştırma vaadiyle’ kandırdığını belirtti.
'NAZİ YARGILAMALARINDAN SONRA EN CİDDİ VAKA'
DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ
72 yaşındaki Svein Ludvigsen, Tromso kentinde bölge valisi olarak görev yaptığı 206 ve 2014 yılları arasında mülteci başvurusunda bulunan üç kişiye evinde, otelde ve resmi dairede cinsel tacizde bulunmakla suçlanmıştı. Cinsel tacize uğrayanlardan birisinin hafif derece zihinsel sorunları olduğu belirtilmişti.
Daha önceki mahkemelerde Ludvigsen cinsel ilişki yaşamadığını iddia etmişti.
Ludvigsen, 2001 ve 2005 yılları arasında balıkçılıktan sorumlu bakan olarak hükümette görev almıştı.
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