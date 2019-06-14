Fransa Dışişleri: Türkiye’nin S-400 alımı egemen kararı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının egemen kararı olduğunu ama NATO’nun bütünlüğünü de hatırlaması gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye’nin askeri teçhizat alımının egemen kararı olduğu açık. İttifakın bütünlüğü de daha az önemli değil. Müttefiklerin askeri imkanlarının birbirine uyumlu olması da bu bütünlüğe yardımcı oluyor” dendi.

Müttefikler arasındaki farkların birliği zayıflatacağı kaydedilen açıklamada, “Avrupa ve Dışişleri Bakanı’nın dün Ankara ziyareti sırasında hatırlattığı gibi Fransa, Türkiye’nin güvenliğine etki yapabilecek bölgesel tehditlere karşı koymak için Türk müttefiklerinin yanında duruyor” ifadelerine yer verildi.