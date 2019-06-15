Macaristan-Sırbistan doğal gaz hattının inşasına seneye başlanacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan ve Sırbistan arasında planlanan doğal gaz hattının inşasına gelecek yıl başlanacağını açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan'ın gaz tedarikinin sağlanmasının, ulusal güvenlik ve stratejik açıdan önemine işaret eden Szijjarto, Rusya ve Ukrayna arasında gelecek yıla yönelik doğal gaz anlaşmasının henüz imzalanmamasından dolayı Macaristan'a Ukrayna üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatı ile ilgili sorun yaşanabileceğine dikkati çekti.

Macaristan'ın Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden doğal gaz almasının en gerçekçi rota olduğunu belirten Szijjarto, "Eğer Güney rotası Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden oluşturulursa Macaristan için uzun vadede güvenilir tedarik fırsatı anlamına gelir" diye konuştu.

Szijjarto, iki ülke arasındaki boru hattının inşasına gelecek yıl başlanacağını ve hattın 2021 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Antic ise boru hattının Sırbistan bölümündeki çalışmaların daha önce başlatıldığını ve bugüne kadar 120 kilometrelik alandaki işlerin bitirildiğini söyledi.