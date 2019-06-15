Eski Almanya Başbakanı Schröder: Kırım’ın Rusya’yla birleşmesi meşru

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in, Kırım’ın Rusya ile birleşmesinin tamamen meşru olduğunu söylediği belirtildi.

Bild’in aktardığına göre Schröder, “Kırım, eski Rus toprağı” diyerek Kruşçev döneminde Ukrayna’ya verilmesinin Sovyetler’in ülke yönetimi konusundaki yaklaşımının özelliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Schröder, “Sovyetler döneminde Kırım’ın toprak olarak nereye bağlı olduğunun bir önemi yoktu. Ama şimdi öyle değil” diye kaydetti.

Yarımadanın Rusya ile birleşmesinin hukuki açıdan tamamen meşru olarak gerçekleştiğini ve tamamen Kırım halkının iradesine uygun olduğunu söyleyen Alman politikacı, bu birleşme için “işgal” demenin kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı.

Ayrıca Ukrayna’ya Donbass’taki operasyonlara son verme ve Minsk anlaşmasını yerine getirme çağrısında bulunan Schröder, Rusya’ya uygulanan yaptırımları kaldırmaya çağırdı.