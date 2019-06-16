Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Elimde tek davetiye kalmıştı, Putin’e verdim

Puls 4 televizyonuna konuşan Kneissl, düğününe Rus liderini davet etme fikrinin 2018’de, Putin’in Viyana ziyareti sırasında geldiğini söyledi.

Sanat Tarihi Müzesi’nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ‘Ermitaj’dan eski ustaların tabloları’ adlı serginin açılışında meslektaşlarına dağıtmak üzere matbaaya davetiye sipariş ettiğini belirten Kneissl, şöyle konuştu: “Elimde son bir davetiye kalmıştı ve ben eşime, ‘Bu son davetiyeyi Putin’e vermemize, mutluluğumuzu onunla paylaşmamıza ne dersin?’ diye sordum. Çünkü bu eğlenceli bir şey, 50'nin çok üstündeyiz ve ilk kez evleniyoruz”.

Sonuç itibariyle çift, davetiyeyi Rusya liderine verme kararını aldı.

Karin Kneissl ve maliyeci Wolfgang Meilinger’in düğünü, 18 Ağustos 2018 tarihinde Avusturya’nın Graz şehrinde gerçekleşmişti. Düğüne misafir olarak katılan Putin, yeni evlilere semaver, eski bir yağ presi ve bir tablo hediye etmişti. Rus lider, gelinle dans ederek Almanca konuşma yapmıştı.