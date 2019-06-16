'Almanya'da çok sayıda göçmen kadın, tatile diye gittikleri memleketlerinde zorla evlendiriliyor'

Almanya'da çoğu göçmen kökenli birçok genç kız tatil için gittikleri memleketlerinde aileleri tarafından kendi iradeleri dışında evlendiriliyor. Evliliğe zorlanan genç kızların büyük bölümü ise öğrenci.

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi Kadınlar Sorumlusu Petra Koch-Knöbel, her yaz tatili sonrasında tatile gidip, dönemeyen göçmen kız öğrencilerin olduğunu belirtirken, kadın hakları örgütü Terre des Femmes uzmanı Myria Böhmecke tatillerde istem dışı evliliğe zorlanan genç kızların sayısındaki artışa dikkat çekti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Berlin'de pek çok genç kızın tatilde evlendirilme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Böhmecke, tatil öncesi zoraki evliliklere yönelik danışmanlık hizmeti veren birimlere yapılan başvurularda gözle görülür bir artışın olduğunu vurguladı.

'KATI ATAERKİL TUTUM'

Sorunun salt dini aidiyetle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Böhmecke, ailelerdeki katı ataerkil tutumun da bunda rol oynadığını söyledi. Terre des Femmes uzmanı, Müslümanların yanında Yahudi, Yezidi veya Hristiyan inancına sahip olan ailelerin de bu durumda olabildiklerini sözlerine ekledi.

Durumun sadece Berlin'de değil Almanya genelinde görüldüğünü belirten Böhmecke, ikinci ve üçüncü kuşak göçmen ailelerinde de rastlanıldığını kaydetti.

KESİN RAKAM BİLİNMİYOR

Zorla evlendirilen genç kızların sayısı tam olarak bilinmese de 2017'de 16-21 yaşları arasında çoğunluğu Arap ve Türkiye kökenli 570 genç kız yaz tatiline gittiklerinde zorla evlendirilecekleri endişesiyle Berlin'deki danışma merkezlerine başvurdu.

Bu merkezlere yapılan müracaatları ve daha sonraki gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, başvuruda bulunan 117 genç kızın evlendirildiğini, bu evliliklerden 92'sinin önceden somut olarak planlandığını belirlerken, 113 genç kızın tatilde aileleri tarafından evlendirilebilecekleri korkusuyla başvurduğunu tespit ettiler.

'RAKAMLAR DAHA YÜKSEK OLABİLİR'

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi Kadınlar Sorumlusu Petra Koch-Knöbel bunların kayıt altına alınabilen rakamlar olduğunu, kendilerine yansımayanlarla sayının çok daha fazla olduğundan yola çıktıklarını ifade etti.

Almanya çapındaki en son araştırma 2008 yılına ait. Federal Aile Bakanlığı tarafından yapılan bu araştırmada 3 bin 500 civarındaki danışma hizmeti mercek altına alındı. Buna göre danışma hizmetlerinin 1771'inin evlilikten önce, 937'sinin ise sonra gerçekleştiği belirlendi.

Kadın hakları savunma örgütü Terre des Femmes, sorunun gittikçe büyüdüğüne işaret ederek, güncel bir araştırmanın yapılmasının gerekli olduğuna dikkat çekiyor.