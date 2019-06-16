İngiliz özel kuvvetlerinin yeni Rusya planı

BBC’nin haberine göre ‘Özel Operasyonlar Konsepti’ ismi verilen bu gizli plan, modern çatışma beklentilerinin değişmiş olmasına dayanıyor ve bu çatışmaların bundan sonra doğrudan uluslar arasında yaşanacağı inanışıyla temellendiriliyor.
June 15, 2019
Gizli plana ilişkin teklifin şu anda üst düzey askeri yetkililer tarafından incelenmekte olduğu belirtiliyor. BBC’ye göre bu işlem tamamlandıktan sonra askeri yetkililer hükümete planı onaylama tavsiyesinde bulunacak.
İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri ise özel kuvvetlerin faaliyetlerine ilişkin yorumda bulunmayacaklarını söyledi ve BBC’nin haberini ne doğruladı ne de yalanladı.
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