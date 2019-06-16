İngiltere Dışişleri Bakanı: İstihbarata göre tanker saldırılarının gerisinde İran'ın olduğu neredeyse kesin

Macaire İran Dışişleri ile acil görüşmeyi kendisinin talep ettiğini savunurken Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Londra'nın kendi istihbarat değerlendirmesini yaptığını iddia etti.
"Kendi istihbarat değerlendirmemizi yaptık ve kullandığımız ifade 'neredeyse kesin' oldu. Bunu başka birinin yapabileceğine inanmıyoruz."
İlk açıklamasında da istihbarat değerlendirmesinden söz etmeksizin İran Devrim Muhafızlarının saldırılardaki sorumluluğunun neredeyse kesin olduğunu söyleyen Hunt, taraflara gerilimi düşürme çağrısı da yaptı. İran Devrim Muhafızları, Başkan Donald Trump tarafından ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine konulmuştu.
KREMLİN: TEMELSİZ SUÇLAMALARDA BULUNMAYIN
Moskova'dan ise ABD-İngiltere-Suudi Arabistan'ın sözbirliği içindeki tutumuna uyarı geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Umman Körfezi'ndeki durumun dünya ekonomisi için potansiyel tehlike olduğunu belirtip temelsiz suçlamalarda bulunulmaması çağrısı yaptı.
JAPON TANKERİN MÜRETTEBATI: MAYIN DEĞİL, UÇAN CİSİMDİ
Gemi mürettebatının patlamadan evvel uçan bir cisim gördüğünü belirten Katada, "Zaman ayarlı bomba ya da gemiye yapıştırılan patlayıcı düzenek olduğunu sanmıyorum. Mayın gemiye su seviyesinin üzerinde zarar vermez. Tankeri neyin vurduğundan tam emin değiliz, ama gemiye doğru uçan bir şey vardı" dedi.
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