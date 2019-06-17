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14:09 17 Haziran 2019
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    İngiliz muhafazakarların çaresizliği: Boris Johnson'a güvenmiyorlar ama 'Brexit direksiyonunda olsun' diyorlar

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    Avrupa
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    Yapılan son ankete göre İngiliz halkı, Tory liderliğinin ve başbakanlığın en güçlü adaylarından olan Boris Johnson’ı güvenilmez buluyor, ancak Brexit sürecini idare edebilecek daha iyi bir aday da göremiyor. Güvenilmezliğe gönderme yapan İngiliz tabirine göre, ‘halk Johnson’dan ikinci el araç almak istemiyor, ancak direksiyonda olmasını’ istiyor.

    © AFP 2019 / TOLGA AKMEN
    Muhafazakar Parti liderliği: Boris Johnson ilk turun açık ara galibi oldu
    Theresa May’in Brexit krizi nedeniyle istifa etmesinin ardından boşalan Muhafazakar Parti liderliğinin ve başbakanlığın en güçlü adaylarından gösterilen Boris Johnson, her ne kadar ilk turu açık ara farkla önde kapatsa da İngilizlerin güvenini kazanamadı.

    Yapılan son bir anket, ‘güvenilmezliği’ vurgulayan bir tabire gönderme yaparak İngiltere halkının çoğunluğunun ‘Boris Johnson’dan ikinci el araba satın almayacağını ancak Brexit sürecinde direksiyonda olmasını istediklerini’ gösterdi. Ankete katılanlara göre Johnson, Tory adayları arasında genel seçimi kazanma şansı olan tek isim.

    SİYASETTE ‘İKİNCİ EL ARABA SATICISI’ NE ANLAMA GELİYOR?

    İngiltere- Brexit
    © REUTERS / Hannah Mckay
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    ‘İkinci el araba satıcısı’ tabiri İngilizcede ‘pek güvenilir ya da dürüst olmayan’ insanları tanımlamak için kullanılıyor.

    ABD Başkanı Richard Nixon’a muhalif olanlar da sık sık “Ondan ikinci el araba almak ister miydiniz?” diyerek kendisine güvenilmeyeceğini vurguluyordu.

    10 KİŞİDEN 6’SI ‘ONDAN ARABA ALMAM’ DİYOR

    İnternet tabanlı bir Pazar araştırma şirketi olan YouGov tarafından yapılan ankete göre, 10 katılımcıdan 6’sı Boris Johnson’dan ikinci el araba satın almayacağını söyledi.

    Johnson’ın eski rakibi Çevre Bakanı Michael Gove da benzer şekilde katılımcıların yüzde 58’i tarafından güvenilmez olarak değerlendirildi.

    Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    Johnson’ın ardından liderlik yarışında ikinci sırada yer alan mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise bu konuda katılımcıların sadece yarısından biraz fazlasının desteğini aldı.

    EN YÜKSEK ORAN YÜZDE 27, ONU DA JOHNSON ALDI

    Ancak Johnson’ın güvenilmezliği seçilme şansına yansımadı. Katılımcıların yüzde 47’si Johnson’ın genel seçimi kazanabileceğini söyledi. Sadece yüzde 15’lik bir kesim Hunt, Gove ve İçişleri Bakanı Sajid Javid’in daha iyi olacağını düşündü.

    Anket Johnson’a sadece yüksek bir seçilme şansı vermedi, ayrıca düğüme dönen Brexit sürecini yönetme konusunda iyi iş çıkaracağına dair en yüksek oran olan yüzde 27’lik bir desteği de ortaya koydu.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS / Hannah McKay
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    Katılımcıların yüzde sadece 22’si “Boris Johnson ülkeyi birleştirebilir” derken, İngilizlerin yarısı bunun aksine toplumun bölüneceğini savundu.

    YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

    İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışı için partinin Avam Kamarası grubunda geçen hafta yapılan ve 313 milletvekilinin katıldığı ilk tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla ilk sırayı aldı. Johnson’ı 43 oyla mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt takip etti. Johnson, anketlere göre yarışı önde götürüyor.

    Milletvekilleri, sonraki aşamada 18, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde yapılacak oylamalarla aday sayısını ikiye indirecek. 22 Temmuz ile başlayan hafta Theresa May'in halefi olacak ismin açıklanması bekleniyor. Yeni lider aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak.

    Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmasından ve Brexit sürecinin tamamlanmasından yana.

    Johnson, mensubu olduğu Muhafazakar Parti'nin önde gelenleri arasında bile sık sık 'güvenilmez', 'niteliksiz' 'yalancı' sıfatlarıyla anılıyor.

    Etiketler:
    Theresa May, İkinci el araba satıcısı, güvenilmez, Başbakan, Brexit, Boris Johnson, Muhafazakar Parti, İngiltere
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