Programda, "Özellikle Sergey Motorin'den bahsetmek gerekir. Donbasslı olan Motorin Slavyansk'ta görev yaptı. Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi Karşı İstihbarat Departmanı 5. Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Motorin'in elinde Donetskli kahramanlar Arsen Pavlov (Motorola takma adlı) ve Aleksandr Zaharçenko'nun kanı var" dendi.
Rossiya televizyonunun elindeki bilgilere göre DNR istihbaratı tarafından yakalanan saldırganlardan biri, azmettiricinin adını açıkladı.
İstihbarat verilerine göre Şved, Zaharçenko'nun katillerini bulmaya ve tutuklamaya ant içen İliç özel birliği yöneticisine yönelik suikastı da organize etti.
Zaharçenko, 31 Ağustos'ta Donetsk kent merkezindeki 'Separ' adlı kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetmişti.
DNR Başkanı Denis Puşilin, DNR'nin ilk lideri Aleksandr Zaharçenko'ya düzenlenen suikastın organizatörleri, failleri ve azmettiricilerinin belirlendiğini duyurmuştu.
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