Fransa'da gençler için zorunlu askerlikten esintiler içeren vatandaşlık görevinin deneme programı başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zorunlu askerliğin kaldırılmasından 23 yıl sonra gençlere kısmi askeri hizmet yaptıran bir program devreye soktu. Sarı Yelekler protestolarıyla başı dertteki neoliberal lider, bunu 'vatanseverliği' ve 'toplumsal uyumu' geliştirmekle gerekçelendirdi.

Fransa 1996'da zorunlu askerliği kaldırmasından 23 yıl sonra gençlere kısmi askeri hizmet yaptıran bir program devreye soktu. 'Le Service national universel' (SNU) denilen yeni vatandaşlık görevinde, gençler, 2 hafta boyunca ilkyardım, harita okuma, değişik senaryolarda acil müdahale ve diğer başka beceriler öğrenecek. Daha sonra bunu iki haftalık bir SNU eğitimi daha takip edecek, gençler bir hayır kurumu ya da yerel hükümetle birlikte çalışacakları bir 'kollektif projede' yer alacak.

BEKLENENDEN YOĞUN KATILIM

İlk etapta gönüllü olan 15-16 yaşlarındaki 4000 gençten 2000'i pazar günü başlayan pilot programla vatandaşlık görevi altına alındı. Lise öğrencilerinin yanısıra meslek okulu öğrencileri, okul terkler, çıraklar da kabul edildi. Aralarında 50 engelli vardı.

France begins trial of compulsory civic service for teens https://t.co/vtVTkRhbIb — FRANCE 24 (@FRANCE24) June 16, 2019

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Her gönüllü bunun için iki haftalığına evini ve şehrini terk edip bir başka bölgeye görevli gitti.

Bu dönem zarfında donanmanınkini çağrıştıran üniformalar giyecek ve her sabah 07.00'de kalkıp bayrağı göndere çekerek birlikte Fransız milli marşı Marseillaise'i söyleyecekler.

ORDU GENÇLERİ KIŞLAYA ALMAYINCA

Zorunlu askerlik yapmamış ilk Fransız Cumhurbaşkanı olan 41 yaşındaki Emmanuel Macron, 2017 seçimi kampanyasında bir aylık zorunlu askerlik getireceğini, erkek-kadın ayrımı yapmaksızın gençlerin askeri yaşamı doğrudan tecrübe etmelerini sağlayacağını, bunun bir ulusal birlik projesi olduğunu söylemişti.

Ancak bu vaadi soğuk karşılayan ordu, milyonlarca genci kışlalara sokmaya yanaşmadı. Bunun üzerine Macron, 'yurtseverliği' ve 'toplumsal uyumu' geliştirmek adına gençler için zorunlu vatandaşlık göreviyle ortaya çıktı.

https://t.co/X5R0h4P8h1 France launches national civic service for youth - All that rhetoric simply equates to de facto militarization. Marching towards ever-more authoritarian rule. — Bunkunin, Insurgent Bunny (@bunkybun) June 16, 2019

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SNU'dan sorumlu yetkili olan Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Gabriel Attal, merkezlerin her birinde 10 gencin kalacağı 5'er ev olacağını, her evde bir yetişkin gözetmen olacağını, ama ergenler aralarında görev paylaşımı yapıp eve bakmaktan kendileri sorumlu olacak.

Attal, 'bir tür ergenlik geçiş töreni' diye nitelediği SNU'nun en önemli amaçlarından birinin gençlerin alıştıkları ailesel, toplumsal, bölgesel çevreden çıkması, yeni tecrübelere açılmaları, Fransız değerlerine dair daha derin bir kavrayış kazanmaları olduğunu söyledi.

CEP TELEFONUNA GÜNDE BİR SAAT İZİN VAR

Ancak cep telefonu yasağı gençler için nahoş bir yeni tecrübe olabilir. Gençlere sadece akşam bir saat cep telefonu kullanma izni verdi. Böylece cep telefonlarıyla meşgul olmaları yerine birbirleriyle muhatap olmaları hedefleniyor.

HER AKŞAM TARTIŞMA SEANSI

Her akşam yemeğinden sonra farklı toplumsal meseleleri aralarında tartışacaklar. "Örneğin cinsel yönelim ya da engellilik temelli ayrımcılık ya da radikalleşmeyi tartışacaklar" bilgiisini veren Attal "Pazartesi günü Fransa kadın milli futbol takımının ardından cinsiyet eşitliği konusunda bir tartışma olacak" diye ekledi.

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Acil durumlara müdahale eğitimiyle ilgili Attal şunları söyledi:

"Gençlere savunma, koruma, terör saldırılarına ya da doğal afetlere tepki verme konusunda refleks kazandırmak istiyoruz, kayıp insanlar için arama operasyonları düzenleyebilecek duruma gelmelerini istiyoruz. Görevin sonunda gençler kendileri trafik sıkışması ya da nükleer kaza gibi bir kriz senaryosu sahneleyip müdahale edecek.

"Askeri eğitime benzeyen ama silahın bulunmadığı deneyimler yaşayacaklar. Örneğin Ardenlerde bir askeri üste saldırı kursu alacaklar, Fransız Guyanası'nda cangılda iki gün boyunca komando baskını sahneleyecekler."

YILDA 800 BİN GENÇ

Anayasaya konulması planlanan SNU, gelecek 7 yılda her yıl 800 bin genci eğitimden geçirecek ve nihayetinde zorunlu görev halini alacak.

YILLIK MALİYETİ 1.6 MİLYAR EURO

SNU'nun resmi bütçesi açıklanmadı. Şimdilik pilot program katılımcı başına 2000 euroya mal olacak. Bu da yılda en az 1.6 milyar euroluk bir maliyet anlamına geliyor. Öğrenci birlikleri dahil programa karşı çıkanlar, bu paranın eğitim sistemine aktarılmasından yana görüş bildirdi ve 2 haftalık askerlik nostaljisi programının ulusal uyumu nasıl sağlayacağını sorguladı.