Kayıt
14:43 17 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Youths wearing the official outfit of the Service national universel (SNU) civic service pose following its official presentation, on April 18, 2019 at the Education ministry in Paris. (Photo by FRANCOIS GUILLOT / AFP)

    Fransa'da gençler için zorunlu askerlikten esintiler içeren vatandaşlık görevinin deneme programı başladı

    © AFP 2019 / FRANCOIS GUILLOT
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zorunlu askerliğin kaldırılmasından 23 yıl sonra gençlere kısmi askeri hizmet yaptıran bir program devreye soktu. Sarı Yelekler protestolarıyla başı dertteki neoliberal lider, bunu 'vatanseverliği' ve 'toplumsal uyumu' geliştirmekle gerekçelendirdi.

    Fransa'da Sarı Yelekler 30. hafta
    © AFP 2019 / PASCAL GUYOT
    Fransa'da Sarı Yelekler'in gösterileri 30. haftayı tamamladı
    Fransa 1996'da zorunlu askerliği kaldırmasından 23 yıl sonra gençlere kısmi askeri hizmet yaptıran bir program devreye soktu. 'Le Service national universel' (SNU) denilen yeni vatandaşlık görevinde, gençler, 2 hafta boyunca ilkyardım, harita okuma, değişik senaryolarda acil müdahale ve diğer başka beceriler öğrenecek. Daha sonra bunu iki haftalık bir SNU eğitimi daha takip edecek, gençler bir hayır kurumu ya da yerel hükümetle birlikte çalışacakları bir 'kollektif projede' yer alacak.  

    BEKLENENDEN YOĞUN KATILIM

    İlk etapta gönüllü olan 15-16 yaşlarındaki 4000 gençten 2000'i pazar günü başlayan pilot programla vatandaşlık görevi altına alındı. Lise öğrencilerinin yanısıra meslek okulu öğrencileri, okul terkler, çıraklar da kabul edildi. Aralarında 50 engelli vardı. 

    Tear gas floats around masked protesters during clashes before the start of the traditional May Day labour union march in Paris, France, May 1, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes
    GONZALO FUENTES
    Paris'te Sarı Yelekli, Siyah Bloklu 1 Mayıs: 200'den fazla gözaltı, onlarca yaralı
    SABAH 07.00'DE BAYRAK VE MİLLİ MARŞ TÖRENİ

    Her gönüllü bunun için iki haftalığına evini ve şehrini terk edip bir başka bölgeye görevli gitti.

    Bu dönem zarfında donanmanınkini çağrıştıran üniformalar giyecek ve her sabah 07.00'de kalkıp bayrağı göndere çekerek birlikte Fransız milli marşı Marseillaise'i söyleyecekler. 

    ORDU GENÇLERİ KIŞLAYA ALMAYINCA

    Paris - Fransa
    Sputnik
    Fransa’daki AP seçimlerinin sonuçları: 'Siyasal İslam, gücünü Paris banliyölerinde deniyor'

    Zorunlu askerlik yapmamış ilk Fransız Cumhurbaşkanı olan 41 yaşındaki Emmanuel Macron, 2017 seçimi kampanyasında bir aylık zorunlu askerlik getireceğini, erkek-kadın ayrımı yapmaksızın gençlerin askeri yaşamı doğrudan tecrübe etmelerini sağlayacağını, bunun bir ulusal birlik projesi olduğunu söylemişti.

    Ancak bu vaadi soğuk karşılayan ordu, milyonlarca genci kışlalara sokmaya yanaşmadı. Bunun üzerine Macron, 'yurtseverliği' ve 'toplumsal uyumu' geliştirmek adına gençler için zorunlu vatandaşlık göreviyle ortaya çıktı. 

    Eksen
    'Avrupa halkı AP seçimlerinde Yeşillerle çevreci bir kıta, libarellerle gevşek bir göçmen politikası hedefledi'
    'ALIŞTIKLARI ORTAMLARIN DIŞINDA TECRÜBE EDİNECEKLER'

    SNU'dan sorumlu yetkili olan Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Gabriel Attal, merkezlerin her birinde 10 gencin kalacağı 5'er ev olacağını, her evde bir yetişkin gözetmen olacağını, ama ergenler aralarında görev paylaşımı yapıp eve bakmaktan kendileri sorumlu olacak. 

    Attal, 'bir tür ergenlik geçiş töreni' diye nitelediği SNU'nun en önemli amaçlarından birinin gençlerin alıştıkları ailesel, toplumsal, bölgesel çevreden çıkması, yeni tecrübelere açılmaları, Fransız değerlerine dair daha derin bir kavrayış kazanmaları olduğunu söyledi. 

    CEP TELEFONUNA GÜNDE BİR SAAT İZİN VAR

    İsveç- Kitapçık
    CC0
    İsveç'te, 'Savaş çıkarsa' kitapçıkları onlarca yıl sonra yeniden basılıyor

    Ancak cep telefonu yasağı gençler için nahoş bir yeni tecrübe olabilir. Gençlere sadece akşam bir saat cep telefonu kullanma izni verdi. Böylece cep telefonlarıyla meşgul olmaları yerine birbirleriyle muhatap olmaları hedefleniyor.

    HER AKŞAM TARTIŞMA SEANSI

    Her akşam yemeğinden sonra farklı toplumsal meseleleri aralarında tartışacaklar. "Örneğin cinsel yönelim ya da engellilik temelli ayrımcılık ya da radikalleşmeyi tartışacaklar" bilgiisini veren Attal "Pazartesi günü Fransa kadın milli futbol takımının ardından cinsiyet eşitliği konusunda bir tartışma olacak" diye ekledi.

    SİLAHSIZ TATBİKATLAR

    İsveç
    © Fotoğraf: Twitter
    Telegraph: İsveç ordusu, 'Rus istilacıları' püskürtmek için hazırlık yapıyor

    Acil durumlara müdahale eğitimiyle ilgili Attal şunları söyledi:

    "Gençlere savunma, koruma, terör saldırılarına ya da doğal afetlere tepki verme konusunda refleks kazandırmak istiyoruz, kayıp insanlar için arama operasyonları düzenleyebilecek duruma gelmelerini istiyoruz. Görevin sonunda gençler kendileri trafik sıkışması ya da nükleer kaza gibi bir kriz senaryosu sahneleyip müdahale edecek.

    "Askeri eğitime benzeyen ama silahın bulunmadığı deneyimler yaşayacaklar. Örneğin Ardenlerde bir askeri üste saldırı kursu alacaklar, Fransız Guyanası'nda cangılda iki gün boyunca komando baskını sahneleyecekler."

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan askerlik sisteminde yapılan değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı

    YILDA 800 BİN GENÇ

    Anayasaya konulması planlanan SNU, gelecek 7 yılda her yıl 800 bin genci eğitimden geçirecek ve nihayetinde zorunlu görev halini alacak.

    YILLIK MALİYETİ 1.6 MİLYAR EURO

    SNU'nun resmi bütçesi açıklanmadı. Şimdilik pilot program katılımcı başına 2000 euroya mal olacak. Bu da yılda en az 1.6 milyar euroluk bir maliyet anlamına geliyor. Öğrenci birlikleri dahil programa karşı çıkanlar, bu paranın eğitim sistemine aktarılmasından yana görüş bildirdi ve 2 haftalık askerlik nostaljisi programının ulusal uyumu nasıl sağlayacağını sorguladı.

    Etiketler:
    vatanseverlik, zorunlu askerlik, Emmanuel Macron, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet