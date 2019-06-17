Litvanya'dan Adidas'a: SSCB sembollü giysileri satıştan kaldırın

Sputnik Litvanya’nın haberine göre ülkenin muhafazakâr kesim temsilcileri Adidas'a başvurarak, Sovyet sembollerinin yer aldığı tişörtleri satıştan kaldırılmasını talep etti.

В Литве потребовали у Adidas отказаться от одежды с символикой СССР https://t.co/1xgYykQ7o7 pic.twitter.com/LhueyOxoLM — РИА Новости (@rianru) June 17, 2019

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Başvurunun Anavatan Birliği-Hıristiyan Demokratlar partisi lideri Gabrielius Landsbergis ve başkan yardımcısı Radvile Morkunaite-Mikuleniene tarafından hazırlandığı belirtilirken, muhafazakârların sosyal ağlarda paylaşılan, Adidas’ın Londra’daki mağazasının vitrininde Sovyet sembollerinin ve ‘SSCB’ yazısının bulunduğu kırmızı bir formanın sergilendiği yönündeki haber üzerine belgeyi hazırladıkları kaydedildi.

Avrupa’nın birçok ülkesinde Sovyet ve Nazi sembollerinin kullanılmasının yasak olduğunu söyleyen Litvanyalı politikacılar, Adidas’tan Sovyet sembollerinin ve yazılarının bulunduğu tüm ürünlerinin mağazalardan kaldırılacağına dair garanti istediklerini ifade etti.

Daha önce Litvanya’nın ABD Büyükelçisi Rolandas Krisciunas, Anavatan Birliği-Hıristiyan Demokratlar partisinin temsilcileri ve Avrupa Parlamentosu’nun Letonya ve Estonyalı milletvekillerinden oluşan bir grup, dünyanın en büyük perakende zinciri ABD'li Walmart şirketinden ve İnternet devi Amazon’dan Sovyet sembollü tişörtlerin satıştan kaldırılmasını talep etmişti.

Litvanya'da 2008'den bu yana Sovyet ve Nazi sembollerinin görüntülenmesi resmen yasak.