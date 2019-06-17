Zelenskiy'den Ukraynalı kadınlara övgü: 'Ülkemizin turizm markası'

Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkenin markasını oluşturan unsurların sadece tarım, madenler ve metalürji ile sınırlı olmayıp, bu unsurlardan bir tanesinin de ‘başta kadınlar olmak üzere çok güzel insanlar’ olduğunu ifade etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te dünyanın en büyük girişim fuarını ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı konuşmada Ukrayna’yı marka haline getiren unsurların sadece tarım, madenler ve metalürji olmadığını, bu unsurlardan bir tanesinin de ‘başta kadınlar olmak üzere çok güzel insanlar’ olduğunu söyledi.

Zelenskiy, “Dünyada Ukrayna dendiğinde her şeyden önce tarım, madenler, metalürji gibi şeyler akla geliyor. Turistler ise her zaman Ukrayna’da çok güzel yerlerin ve çok lezzetli yemeklerin, ayrıca başta kadınlar olmak üzere çok güzel insanların olduğunu söyler. Evet, tüm bunlar var ve bu unsurlar bizim markamız olmaya devam ediyor” diye konuştu.

IT endüstrisinin, IT teknolojilerinin ve şirketlerinin Ukrayna’da çok hızlı geliştiklerini vurgulayan Zelenskiy, “Ukrayna’mızda yaklaşık 150 bin bilişim uzmanı, girişimci var. Bu yönde gelişeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.