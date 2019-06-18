Almanya'dan ABD'nin Kuzey Akım-2 şantajına yanıt

Sputnik’e konuşan Schlund, yaptırımlar dahil her konudaki görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Schlund, şantaj politikasının bağımsız ülkeler arasındaki ilişkilere aykırı olduğunu kaydetti.

Almanya’nın kendi enerji güvenliğini güvenli ve rekabet gücü yüksek kaynaklar sayesinde sağlaması gerektiğinin altını çizen Schlund, “Bu piyasa, bu ekonomi” dedi.

Geçen hafta Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere ulaştırmayı öngören Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırım olasılığını değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un proje katılımcılarına karşı yaptırım olasılığını değerlendirdiğini söylemişti.