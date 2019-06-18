Macron'a açık mektup: Fransızcayı İngilizcenin zulmünden koru

Fransızcayı İngilizcenin etkisinden koruma odaklı hamleler sürüyor.

Le Parisien'de yayımlanan ve 100 imzacısı bulunan Fransız Dili Kolektifi tarafından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yazılan açık mektupta, Fransızcanın İngiliz dilinin 'zulmünden' kurtarılması gerektiğine dikkat çekildi.

Batı dünyasında diğer dillerin aksine Fransızcanın İngilizcenin etkisinden korunması yönelik çabalar uzun bir zamandır sürüyordu. İngilizcenin artan kullanımına karşı son girişim olmasıyla dikkat çeken mektupta, Macron'a Fransız dilinin 'korunması' yönünde çağrı yapıldı.

Mektupta, "Fransız dili kötü durumda, İngiliz ve Amerikan İngilizcesinin etkisiyle boğuldu ve devre dışı bırakıldı" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan mektupta Macron'a yöneltilen talepler arasında hem ülkede hem de yurt dışı gezilerinde 'İngilizce konuşmama' yer aldı.

Fransız Dili Kolektifi ayrıca Macron'u İngilizceyi ülkede 'ikinci resmi dil' haline getirmeye yönelik 'intihar yürüyüşüne' son vermeye davet etti. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşmasıyla bilinen Macron, öncesinde çok sayıda İngilizce açıklamalarda bulunmuş, basın kuruluşlarına İngilizce röportajlar vermişti.