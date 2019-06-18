Norveç'in kuzeyinde ada sakinlerinden öneri: Saat sistemini tamamen kaldıralım, 'zamansız' yaşayalım

Norveç'in kuzeyinde yer alan Sommarøy halkı, yaşamlarında saat kullanımını ve saat ayarlı planlamayı bırakıp 'zamanı kaldırmak' istiyor. Bu öneri ise adayı şimdiden ikiye bölmüş durumda.

Norveç'in kuzeyinde bulunan Sommarøy adası için 'zamanı kaldırma' önerisi getirildi.

Buna göre, bu karar uygulandığı takdirde adada hiçbir şey zamana göre planlanmayacak. Bu da ada yaşantısında bir daha saat kullanılmaması anlamına geliyor.

'7/24 ESNEKLİK'

Sommarøy'da bu öneriyi ortaya atan isimlerden Kjell Ove Hveding, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, önerdiği bu sistemin 'sınırların dışında düşünmek' olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinde insanlar stres ve depresyonla boğuşuyor. Bu durumun ortaya çıkmasında ise saatler büyük bir rol oynuyor. Zamanın olmadığı bir sistemle herkes hayatlarını tam anlamıyla yaşayabilecek. Amacımız 7/24 zaman esnekliği sağlamak. Gece 4'te çimleri mi biçmek istiyorsunuz, yapın gitsin."

Fikri ortaya atanlar, konumu itibariyle adada her yaz birkaç hafta güneşin batmamasına dikkat çekerek, adanın zaten normal zaman standartlarına uymadığını, dolayısıyla 'zamansız' bir sistemin ada için uygun olacağı görüşünü savunuyor

Yaklaşık 300 kişilik ada nüfusu ise, düzenledikleri bir halk toplantısının ardından dünyanın ilk 'zamansız' bölgesini oluşturmak üzere yetkililere bir çağrı hazırladı.

'HAZIRLIKLAR BAŞLADI'

Öneriyi Norveç'in tek parlamentolu ulusal meclisi olan Storting'e götürmeyi planladıklarını söyleyen karar savunucuları, 'zamansız yaşam' için hazırlıklara şimdiden başlamış durumda.

Hveding ise, bu kararın diğer bölgeler tarafından da desteklenerek başka yerlerde de uygulanacağı görüşünde.

Ada sakinlerinin bir kısmı ise saat sisteminin kaldırılmasının bazı sorunlar yaratacağı görüşünde.

Adada bulunan Arctic Otel resepsiyonisti Malin Nordheim, "Bunun heyecanlı olduğunu düşünüyorum ancak bazı şüphelerim var. Bu durum oteldeki kayıt saatlerini ve bar ile restoranın açılıp kapanması konusunda zorluklar çıkaracak" ifadelerini kullandı.

'YERYÜZÜ CENNETİNE DÖNÜŞECEK'

Zamansız yaşamı savunanlar, bu kararın uygulanması halinde adanın bir 'yeryüzü cennetine' dönüşeceğini söyleseler de, bazı insanlar da bunun pratik açısından imkansız olduğu görüşünde.

Bir Facebook kullanıcısı, zaman tartışmalarına gönderme yaparak paylaştığı gönderisinde söz konusu tartışmalardaki 'paradoksa' vurgu yaptı ve "Bunun işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek" dedi.

Öneriyi eleştiren bir başkası ise, "Yani öğrenciler günün her saatinde okula gelebilecekler. Ve öğretmenler de yle. 6 yaşındaki bir çocuğun, okula gidip başka kimsenin olmadığını gördüğünde gerçekten çok şey öğreneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'KESİN OLAN ŞEY İŞE YARAMAYACAĞIDIR'

Bir başkası ise, öneriye karşıtlığını "Kesin olan şey, bu sistemin işe yaramayacağıdır" diyerek belirtti.

Zamansız yaşamın pratik zorluklarını vurgulayan bir başkası ise "Çok akıllıca görünüyor. Mağaza kaçta kapanacak? Yani, zaman diye bir şey olmayacağı için, gidip kontrol etmeniz gerekecek" dedi.