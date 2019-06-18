Kayıt
13:10 18 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Norveç'in kuzeyinde ada sakinlerinden öneri: Saat sistemini tamamen kaldıralım, 'zamansız' yaşayalım

    Twitter
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 61

    Norveç'in kuzeyinde yer alan Sommarøy halkı, yaşamlarında saat kullanımını ve saat ayarlı planlamayı bırakıp 'zamanı kaldırmak' istiyor. Bu öneri ise adayı şimdiden ikiye bölmüş durumda.

    © REUTERS / NTB SCANPIX
    Norveç Sağlık Bakanı'ndan ezber bozan çıkış: Bırakın insanlar kırmızı et, içki, sigara tüketsin
    Norveç'in kuzeyinde bulunan Sommarøy adası için 'zamanı kaldırma' önerisi getirildi.

    Buna göre, bu karar uygulandığı takdirde adada hiçbir şey zamana göre planlanmayacak. Bu da ada yaşantısında bir daha saat kullanılmaması anlamına geliyor. 

    '7/24 ESNEKLİK'

    Sommarøy'da bu öneriyi ortaya atan isimlerden Kjell Ove Hveding, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, önerdiği bu sistemin 'sınırların dışında düşünmek' olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

    "Dünyanın her yerinde insanlar stres ve depresyonla boğuşuyor. Bu durumun ortaya çıkmasında ise saatler büyük bir rol oynuyor. Zamanın olmadığı bir sistemle herkes hayatlarını tam anlamıyla yaşayabilecek. Amacımız 7/24 zaman esnekliği sağlamak. Gece 4'te çimleri mi biçmek istiyorsunuz, yapın gitsin."

    Fikri ortaya atanlar, konumu itibariyle adada her yaz birkaç hafta güneşin batmamasına dikkat çekerek, adanın zaten normal zaman standartlarına uymadığını, dolayısıyla 'zamansız' bir sistemin ada için uygun olacağı görüşünü savunuyor

    View this post on Instagram

    || FOCUS || "Manon, waar focus jij je op?" Een vraag die ik geregeld krijg. Ik focus me op pure foto's! En of het nou een zakelijke shoot betreft, een familieshoot of een shoot van een verliefd stel. Ik doe het allemaal. En dan doe ik ook nog de wandelingen voor toeristen hier in Haarlem. Soms vraag ik me af; moet ik me niet net als de meeste fotografen focussen op een bepaald genre. En dan is mijn antwoord meteen weer NEE. Ik houd van afwisseling. Dit maakt het voor mij leuk. De ene keer heb ik een familie uit Oekraïne voor de lens die Haarlem komt bezoeken, dan weer een verliefd koppel en gister 3 inspirende en vrolijke yoga docenten. En juist dat is zo geweldig! Wie ben jij; team afwisseling of team focus op 1 ding? #haarlem #amsterdam #fotograaf #portretfotograaf #freelancefotograaf #lifestylefotograaf #ambitieuzemeisjes #ondernemer #dutch_connextion #nature_brilliance #nikonnl #norgebilder #norwayphotos #holland_photolovers #natuurfotografie #nederlandsewebshop #europe_ig #visitnorway #sommarøy @visittromso #heelnederland_fotografeert #instanetherlands #personalbrandingcoach #schoonheidssalon #ondernemerscoach #familiefoto #gezinsfotograaf #liefde #verliefd #schrijfcoach

    A post shared by Manon Galama || Fotograaf (@manon.galama) on

    Yaklaşık 300 kişilik ada nüfusu ise, düzenledikleri bir halk toplantısının ardından dünyanın ilk 'zamansız' bölgesini oluşturmak üzere yetkililere bir çağrı hazırladı.

    'HAZIRLIKLAR BAŞLADI'

    Norveç Başbakanı Erna Solberg
    © REUTERS / Adnan Abidi
    Norveç Başbakanı'ndan göçmenlere: Dil öğrenmezseniz sosyal yardım yok
    Öneriyi Norveç'in tek parlamentolu ulusal meclisi olan Storting'e götürmeyi planladıklarını söyleyen karar savunucuları, 'zamansız yaşam' için hazırlıklara şimdiden başlamış durumda. 

    Hveding ise, bu kararın diğer bölgeler tarafından da desteklenerek başka yerlerde de uygulanacağı görüşünde.

    Ada sakinlerinin bir kısmı ise saat sisteminin kaldırılmasının bazı sorunlar yaratacağı görüşünde. 

    Adada bulunan Arctic Otel resepsiyonisti Malin Nordheim, "Bunun heyecanlı olduğunu düşünüyorum ancak bazı şüphelerim var. Bu durum oteldeki kayıt saatlerini ve bar ile restoranın açılıp kapanması konusunda zorluklar çıkaracak" ifadelerini kullandı. 

    'YERYÜZÜ CENNETİNE DÖNÜŞECEK'

    Zamansız yaşamı savunanlar, bu kararın uygulanması halinde adanın bir 'yeryüzü cennetine' dönüşeceğini söyleseler de, bazı insanlar da bunun pratik açısından imkansız olduğu görüşünde.

    Bir Facebook kullanıcısı, zaman tartışmalarına gönderme yaparak paylaştığı gönderisinde söz konusu tartışmalardaki 'paradoksa' vurgu yaptı ve "Bunun işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek" dedi.

    Norveç Başbakanı Erna Solberg
    © REUTERS / Adnan Abidi
    Norveç Başbakanı'nın 'Daha fazla çocuk yapın' çağrısına kadınlardan külotlu protesto
    Öneriyi eleştiren bir başkası ise, "Yani öğrenciler günün her saatinde okula gelebilecekler. Ve öğretmenler de yle. 6 yaşındaki bir çocuğun, okula gidip başka kimsenin olmadığını gördüğünde gerçekten çok şey öğreneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

    'KESİN OLAN ŞEY İŞE YARAMAYACAĞIDIR'

    Bir başkası ise, öneriye karşıtlığını "Kesin olan şey, bu sistemin işe yaramayacağıdır" diyerek belirtti.

    Zamansız yaşamın pratik zorluklarını vurgulayan bir başkası ise "Çok akıllıca görünüyor. Mağaza kaçta kapanacak? Yani, zaman diye bir şey olmayacağı için, gidip kontrol etmeniz gerekecek" dedi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Festival katılımcıları, giydikleri ulusal kıyafetlerle etkinliğe renk kattı.
    Rusya’da Avrasya halklarının kültürel zenginliği tanıtıldı
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet