Norveç'in kuzeyinde ada sakinlerinden öneri: Saat sistemini tamamen kaldıralım, 'zamansız' yaşayalım

View this post on Instagram

|| FOCUS || "Manon, waar focus jij je op?" Een vraag die ik geregeld krijg. Ik focus me op pure foto's! En of het nou een zakelijke shoot betreft, een familieshoot of een shoot van een verliefd stel. Ik doe het allemaal. En dan doe ik ook nog de wandelingen voor toeristen hier in Haarlem. Soms vraag ik me af; moet ik me niet net als de meeste fotografen focussen op een bepaald genre. En dan is mijn antwoord meteen weer NEE. Ik houd van afwisseling. Dit maakt het voor mij leuk. De ene keer heb ik een familie uit Oekraïne voor de lens die Haarlem komt bezoeken, dan weer een verliefd koppel en gister 3 inspirende en vrolijke yoga docenten. En juist dat is zo geweldig! Wie ben jij; team afwisseling of team focus op 1 ding? #haarlem #amsterdam #fotograaf #portretfotograaf #freelancefotograaf #lifestylefotograaf #ambitieuzemeisjes #ondernemer #dutch_connextion #nature_brilliance #nikonnl #norgebilder #norwayphotos #holland_photolovers #natuurfotografie #nederlandsewebshop #europe_ig #visitnorway #sommarøy @visittromso #heelnederland_fotografeert #instanetherlands #personalbrandingcoach #schoonheidssalon #ondernemerscoach #familiefoto #gezinsfotograaf #liefde #verliefd #schrijfcoach