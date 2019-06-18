Norveç'in kuzeyinde ada sakinlerinden öneri: Saat sistemini tamamen kaldıralım, 'zamansız' yaşayalım

Buna göre, bu karar uygulandığı takdirde adada hiçbir şey zamana göre planlanmayacak. Bu da ada yaşantısında bir daha saat kullanılmaması anlamına geliyor.
'7/24 ESNEKLİK'
Sommarøy'da bu öneriyi ortaya atan isimlerden Kjell Ove Hveding, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, önerdiği bu sistemin 'sınırların dışında düşünmek' olduğunu belirtti ve şunları söyledi:
"Dünyanın her yerinde insanlar stres ve depresyonla boğuşuyor. Bu durumun ortaya çıkmasında ise saatler büyük bir rol oynuyor. Zamanın olmadığı bir sistemle herkes hayatlarını tam anlamıyla yaşayabilecek. Amacımız 7/24 zaman esnekliği sağlamak. Gece 4'te çimleri mi biçmek istiyorsunuz, yapın gitsin."
Fikri ortaya atanlar, konumu itibariyle adada her yaz birkaç hafta güneşin batmamasına dikkat çekerek, adanın zaten normal zaman standartlarına uymadığını, dolayısıyla 'zamansız' bir sistemin ada için uygun olacağı görüşünü savunuyor
View this post on Instagram
|| FOCUS || "Manon, waar focus jij je op?" Een vraag die ik geregeld krijg. Ik focus me op pure foto's! En of het nou een zakelijke shoot betreft, een familieshoot of een shoot van een verliefd stel. Ik doe het allemaal. En dan doe ik ook nog de wandelingen voor toeristen hier in Haarlem. Soms vraag ik me af; moet ik me niet net als de meeste fotografen focussen op een bepaald genre. En dan is mijn antwoord meteen weer NEE. Ik houd van afwisseling. Dit maakt het voor mij leuk. De ene keer heb ik een familie uit Oekraïne voor de lens die Haarlem komt bezoeken, dan weer een verliefd koppel en gister 3 inspirende en vrolijke yoga docenten. En juist dat is zo geweldig! Wie ben jij; team afwisseling of team focus op 1 ding? #haarlem #amsterdam #fotograaf #portretfotograaf #freelancefotograaf #lifestylefotograaf #ambitieuzemeisjes #ondernemer #dutch_connextion #nature_brilliance #nikonnl #norgebilder #norwayphotos #holland_photolovers #natuurfotografie #nederlandsewebshop #europe_ig #visitnorway #sommarøy @visittromso #heelnederland_fotografeert #instanetherlands #personalbrandingcoach #schoonheidssalon #ondernemerscoach #familiefoto #gezinsfotograaf #liefde #verliefd #schrijfcoach
Yaklaşık 300 kişilik ada nüfusu ise, düzenledikleri bir halk toplantısının ardından dünyanın ilk 'zamansız' bölgesini oluşturmak üzere yetkililere bir çağrı hazırladı.
'HAZIRLIKLAR BAŞLADI'
Hveding ise, bu kararın diğer bölgeler tarafından da desteklenerek başka yerlerde de uygulanacağı görüşünde.
Ada sakinlerinin bir kısmı ise saat sisteminin kaldırılmasının bazı sorunlar yaratacağı görüşünde.
Adada bulunan Arctic Otel resepsiyonisti Malin Nordheim, "Bunun heyecanlı olduğunu düşünüyorum ancak bazı şüphelerim var. Bu durum oteldeki kayıt saatlerini ve bar ile restoranın açılıp kapanması konusunda zorluklar çıkaracak" ifadelerini kullandı.
'YERYÜZÜ CENNETİNE DÖNÜŞECEK'
Zamansız yaşamı savunanlar, bu kararın uygulanması halinde adanın bir 'yeryüzü cennetine' dönüşeceğini söyleseler de, bazı insanlar da bunun pratik açısından imkansız olduğu görüşünde.
Bir Facebook kullanıcısı, zaman tartışmalarına gönderme yaparak paylaştığı gönderisinde söz konusu tartışmalardaki 'paradoksa' vurgu yaptı ve "Bunun işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek" dedi.
'KESİN OLAN ŞEY İŞE YARAMAYACAĞIDIR'
Bir başkası ise, öneriye karşıtlığını "Kesin olan şey, bu sistemin işe yaramayacağıdır" diyerek belirtti.
Zamansız yaşamın pratik zorluklarını vurgulayan bir başkası ise "Çok akıllıca görünüyor. Mağaza kaçta kapanacak? Yani, zaman diye bir şey olmayacağı için, gidip kontrol etmeniz gerekecek" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)