Berlin'de kiraya üst sınır geldi: 5 yıl boyunca kira zammı yok

Şehirleşmeden sorumlu Sol Partili Senatör Katrin Lompscher, Senato oturumunun ardından, Berlin'deki 1.5 milyon kiracıya rahat nefes aldıran açıklamayı yaptı. Lompscher, "Kiraların 5 yıl boyunca artırılmasına izin verilmeyecek. Geçmişe dönük de işleyecek karar bugünden itibaren geçerli olacak" açıklamasını yaptı.
TADİLAT ZAMMINA DA ONAY LAZIM
Kira moratoryumundan yeni inşa edilip ilk kez kiraya verilecek evler ve sosyal konutlar muaf tutuluyor.
Kira üst sınırının ne olacağı ise açıklanmadı. Bu üst sınırı aşan kiraların düşmesi zorunlu olacak.
Kiralanan dairelerin modernizasyonun yetkililere bildirilmesi ve tadilat gerekçesiyle kira zammı istenmesi halinde yetkililerden belli bir sınırdan onay alınması zorunluluğu geliyor.
12 YILDA YÜZDE 117 ORANINDA ARTTI
SPD'NİN ULUSAL POLİTİKASINA DÖNÜŞEBİLİR
Kırmızı-kızıl-yeşil kontrolündeki Berlin Senatosu’nda alınan karar, Almanya’nın diğer kentlerinde de yakından takip ediliyordu. Federal hükümette koalisyon ortağı olan ve son dönemde oy kaybeden SPD, kira zammını dondurmayı ülke çapında bir politika haline getirebileceğinin sinyalini vererek, “Bütün Almanya için bir üst sınıra ihtiyacımız var” açıklamasını yapmıştı.
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