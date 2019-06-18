Berlin'de kiraya üst sınır geldi: 5 yıl boyunca kira zammı yok

Almanya'da kiralara üst sınır getiren ilk eyalet Berlin oldu. Kırmızı-kızıl-yeşil eyalet yönetiminin kiraların 5 yıl artırılmaması talebi Senato'da kabul gördü. Ancak emlakçılar ve evsahipleri bu hamleye tepkili.

Almanya'nın başkenti Berlin'in tüm dünyadan yabancıların yerleşme noktasına dönüşmesiyle kiraların kontrolden çıkmasına çare bulundu. Kira pahalılığına karşı düzenlenen protestolara kulak veren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller'den oluşan eyalet hükümetinin kiralara üst sınır getirilmesi ve 5 yıl zam yapılmaması talebi, Senato'da kabul gördü.

Şehirleşmeden sorumlu Sol Partili Senatör Katrin Lompscher, Senato oturumunun ardından, Berlin'deki 1.5 milyon kiracıya rahat nefes aldıran açıklamayı yaptı. Lompscher, "Kiraların 5 yıl boyunca artırılmasına izin verilmeyecek. Geçmişe dönük de işleyecek karar bugünden itibaren geçerli olacak" açıklamasını yaptı.

TADİLAT ZAMMINA DA ONAY LAZIM

Kira moratoryumundan yeni inşa edilip ilk kez kiraya verilecek evler ve sosyal konutlar muaf tutuluyor.

Kira üst sınırının ne olacağı ise açıklanmadı. Bu üst sınırı aşan kiraların düşmesi zorunlu olacak.

Kiralanan dairelerin modernizasyonun yetkililere bildirilmesi ve tadilat gerekçesiyle kira zammı istenmesi halinde yetkililerden belli bir sınırdan onay alınması zorunluluğu geliyor.

12 YILDA YÜZDE 117 ORANINDA ARTTI

Berlin’de 2007’den bu yana yüzde 117 oranında yükselen kiralar, bir süredir Almanya’nın en önemli tartışma konularından biriydi. Son olarak mal sahiplerini mülklerini hükümete satmak zorunda bırakabilecek bir yasa ve referandum için 70 bin imza toplanmıştı.

SPD'NİN ULUSAL POLİTİKASINA DÖNÜŞEBİLİR

Kırmızı-kızıl-yeşil kontrolündeki Berlin Senatosu’nda alınan karar, Almanya’nın diğer kentlerinde de yakından takip ediliyordu. Federal hükümette koalisyon ortağı olan ve son dönemde oy kaybeden SPD, kira zammını dondurmayı ülke çapında bir politika haline getirebileceğinin sinyalini vererek, “Bütün Almanya için bir üst sınıra ihtiyacımız var” açıklamasını yapmıştı.