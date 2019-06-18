İngiltere'de Prens Harry'e saldırı düzenlenmesi çağrısı yapan iki Neo-Nazi'ye hapis cezası

İngiltere'de Prens Harry'e, "farklı ırktan bir kadınla evlendiği için saldırı düzenlenmesi" çağrısı yapan iki Neo-Nazi genç, "terör suçlarından" hapis cezasına çarptırıldı.

Leeds kentinde yaşayan 19 yaşındaki bilgisayar mühendisliği okuyan Michal Szewczuk 4 yıl, Londra'da yaşayan ve bir inşaat şirketinde işçi olarak çalışan 18 yaşındaki Oskar Dunn-Koczorowski ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Szewczuk ve Koczorowski, Sonnenkrieg Division (Güneş Savaşı Birimi) adlı İngiliz Neo-Nazi bir grubun üyeleri. Bu gurubun, İngilterede daha önce yasaklanan aşırı sağ neo-Nazi terör örgütü 'Ulusal Eylem'in üçüncü jenerasyonu olduğu belirtiliyor.

Teenage neo-Nazis of British group Sonnenkrieg Division jailed over terror offences. https://t.co/NO8FigzTyn — Adrian Shtuni (@Shtuni) June 18, 2019

​Grubun amblemi ise Almanya'da Nazi dönemini simgeleyen Svastika ile neo-Naziler ve Satanizm gibi bazı gizli altkültürler tarafından kullanılan Kara Güneş sembollerinin karışımından meydana geliyor.

'PRENS HARRY IRK HAİNİ'

Grubun internet sayfasında Prens Harry, Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Meghan Markle ile evlendiği için 'ırk haini' olarak nitelendiriliyor ve öldürülmesi gerektiği belirtiliyor. Zira gurubun sitede paylaştığı görselde Prens Harry'nin kafasına silah doğrultulduğu ve 'Sonra görüşürüz, ırk haini' yazdığı görülüyor.

Szewczuk ve Koczorowski, beyaz olmayan erkeklerle çıkan beyaz kadınların da asılması gerektiğini savunuyor.

New article (‘See ya later, race traitor’: Neo-Nazis aimed threats at Prince Harry after Meghan wedding – report) has been published on The Daily Digest - https://t.co/s5uOKj3g4G #WalkAway pic.twitter.com/QzJqUbmQtZ — The Editor (@TheDailyDigest) December 6, 2018

​BOMBA YAPMA KILAVUZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Davanın Yargıcı Rebecca Poulet sitedeki materyallerin, "istisnasız şiddet içerikli, tehdit edici olduğunu; tecavüz ve infaz gibi eylemlerden söz edildiğini" söyledi.

Yargıç sanıkların "pişman olmamalarının çok endişe verici olduğunu" söyledikten sonra "Bu aşırı sağcı ideolojiyi destekleyen derinden cepheleşmiş görüşelere hala sahipsiniz" dedi.

Poulet, grubun hedefinde beyaz olmayan kişiler olduğu gibi Yahudilerin de olduğunu belirtti.

Mahkemede, Szewczuk'in yazdığı blogda kadınlara ve bebeklere tecavüz, işkence ve cinayetlerin teşvik edildiği de gündeme geldi.

İnternet sayfasında okurlarına "Bir terör makinesine dönüşmelisiniz" çağrısında bulunan Szewczuk'in evinde bomba yapma kılavuzları, İslami terör saldırıları düzenleme taktikleri ve "beyaz direniş" kitapçıkları bulunduğu açıkladı.

İngiltere'nin kuzeybatısında terörle mücadele biriminden sorumlu polis yetkilisi Martin Snowden, Dunn-Koczorowski ve Szewczuk'in kendilerini toplumun çoğunun üstünde gördüklerini ve diğerlerini eğitmek için bu görüşlerini paylaşmanın görevleri olduğuna inandıklarını belirtti.