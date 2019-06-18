Almanya'da aşırı sağcı terör alarmı: Kafasına tek kurşunla öldürülen eyalet yöneticisinin katili bir neo Nazi çıktı

Almanya, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin 16 Haziran'da yakalanan katil zanlısının neo Nazi çıkmasının şokunu yaşıyor. 45 yaşındaki katil zanlısı Stephan E.'nin aşırı sağcı motiflerle hareket ettiği ve aşırı sağcı saldırı sicili bulunduğu açıklandı. Dosyayı Federal Savcılık devralırken, Alman kamuoyunda aşırı sağcı terör endişesi yükseldi.

Hessen eyaletindeki Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinin zanlısı Stephan E.'nin (45), aşırı sağla bağlantılı olduğu yönünde deliller elde edildiği açıklandı.

EN ÜST DÜZEY İSTİHBARAT KURUMUNUN RADARINDAYDI

Daha önce aşırı sağcı çevrelerde aktif olan ve sabıkası bulunan zanlının, Almanya'nın iç güvenli-istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından 1980'lerden beri takip edildiğinin belirtildi.

© Fotoğraf : NSU watch Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinin zanlısı Stephen E. 20'li yaşlarında NPD eyleminde

AŞIRI SAĞIN MEŞHUR İSMİ

1990'lardan beri sığınmacı yurduna bombalı saldırı, bıçaklı saldırı, öldürmeye teşebbüsten, bombalı saldırıya teşebbüsten ve yaralama gibi suçlardan çeşitli hapis cezalarına mahkum edilmiş Stephan E.'nin aşırı sağcı Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD) üyesi olduğu ve aşırı sağcı terör ağları Combat 18 ve Oidoxie-Streetfighting-Crew'a yakın durduğu kaydedildi.

Almanya'da Türklerin öldürülmesi furyasından sorumlu Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüyle ilgili yerel soruşturmalarda Stephan E.'nin adının geçtiği öğrenildi.

Walter #Lübcke was likely killed by a #Neonazi, because he spoke out for refugees in #Germany. He was shot not far away from the Internetcafé, where the #NSU once shot #HalitYozgat: https://t.co/5pUb5NWcvx #Kassel — Moving Europe (@MovingEurope) June 18, 2019

SIĞINMACI POLİTİKASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ © AA / Almanya'da aşırı sağcılar 'düşman listeleri' hazırlıyor

2 Haziran gecesi evinin terasında kısa mesafeden kafasına sıkılan bir kurşunla öldürülen Walter Lübcke, Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunuyordu.

Lübcke, 2015'te yaptığı bir konuşmada sığınmacı evi kurulmasını savunurken sözünü kesenlerle söz düellosuna girmiş, konuşması birileri tarafından YouTube'a yüklenmiş ve aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmişti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

In Germany, in my hometown Kassel of all places, a neonazi #terrorist allegedly has killed a politician. What else needs to happen for us to wake up to the danger of right-wing extremism? #Lübcke https://t.co/rA6M1cmmTj — Heiner Salomon (@HeinerSalomon) June 18, 2019

12700 ŞİDDETE BAŞVURMAYA HAZIR AŞIRI SAĞCI

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, "Almanya'da güncel olarak 12 bin 700 şiddete başvurmaya hazır aşırı sağcı var. Hepsini gözetim altında tutmak zor. 10 yıldır dikkat çekici bir şey yapmamış olanlara en üst öncelik vermiyoruz" dedi.

34'Ü ÇOK TEHLİKELİ

En tehlikeli addedilen aşırı sağcıların sayısının 34 olarak saptandığı, 112'sinin daha ilgili kişi olarak belirlendiği kaydedildi. 2016'da en tehlikeli addedilenlerin sayısı 24'tü.