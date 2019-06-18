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22:26 18 Haziran 2019
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    NPD taraftarı göstericiler Berlin'de yürüyüşte (Arşiv)

    Almanya'da aşırı sağcı terör alarmı: Kafasına tek kurşunla öldürülen eyalet yöneticisinin katili bir neo Nazi çıktı

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Avrupa
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    Almanya, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin 16 Haziran'da yakalanan katil zanlısının neo Nazi çıkmasının şokunu yaşıyor. 45 yaşındaki katil zanlısı Stephan E.'nin aşırı sağcı motiflerle hareket ettiği ve aşırı sağcı saldırı sicili bulunduğu açıklandı. Dosyayı Federal Savcılık devralırken, Alman kamuoyunda aşırı sağcı terör endişesi yükseldi. 

    Almanya polisi-Alman polis
    © AP Photo / Jens Meyer
    Almanya'da 4 polis, aşırı sağcı gizli yapılanmaya mühimmat tedarik etmekten tutuklandı
    Hessen eyaletindeki Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinin zanlısı Stephan E.'nin (45), aşırı sağla bağlantılı olduğu yönünde deliller elde edildiği açıklandı. 

    EN ÜST DÜZEY İSTİHBARAT KURUMUNUN RADARINDAYDI

    Daha önce aşırı sağcı çevrelerde aktif olan ve sabıkası bulunan zanlının, Almanya'nın iç güvenli-istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından 1980'lerden beri takip edildiğinin belirtildi.

    Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinin zanlısı Stephen E. 20'li yaşlarında NPD eyleminde
    © Fotoğraf : NSU watch
    Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinin zanlısı Stephen E. 20'li yaşlarında NPD eyleminde
     

    AŞIRI SAĞIN MEŞHUR İSMİ

    NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız
    © Fotoğraf : Twitter
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    1990'lardan beri sığınmacı yurduna bombalı saldırı, bıçaklı saldırı, öldürmeye teşebbüsten, bombalı saldırıya teşebbüsten ve yaralama gibi suçlardan çeşitli hapis cezalarına mahkum edilmiş Stephan E.'nin aşırı sağcı Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD) üyesi olduğu ve aşırı sağcı terör ağları Combat 18 ve Oidoxie-Streetfighting-Crew'a yakın durduğu kaydedildi.

    Almanya'da Türklerin öldürülmesi furyasından sorumlu Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüyle ilgili yerel soruşturmalarda Stephan E.'nin adının geçtiği öğrenildi. 

    SIĞINMACI POLİTİKASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ

    Almanya bayrağı
    © AA /
    Almanya'da aşırı sağcılar 'düşman listeleri' hazırlıyor

    2 Haziran gecesi evinin terasında kısa mesafeden kafasına sıkılan bir kurşunla öldürülen Walter Lübcke, Başbakan Angela Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikasını savunuyordu.

    Lübcke, 2015'te yaptığı bir konuşmada sığınmacı evi kurulmasını savunurken sözünü kesenlerle söz düellosuna girmiş, konuşması birileri tarafından YouTube'a yüklenmiş ve aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmişti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçiye geçici olarak koruma verilmişti.

    12700 ŞİDDETE BAŞVURMAYA HAZIR AŞIRI SAĞCI

    NSU davası
    © REUTERS / Michaela Rehle
    NSU davasında karar çıktı: Baş sanık Zschaepe'ye ömür boyu hapis

    Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, "Almanya'da güncel olarak 12 bin 700 şiddete başvurmaya hazır aşırı sağcı var. Hepsini gözetim altında tutmak zor. 10 yıldır dikkat çekici bir şey yapmamış olanlara en üst öncelik vermiyoruz" dedi. 

    34'Ü ÇOK TEHLİKELİ

    En tehlikeli addedilen aşırı sağcıların sayısının 34 olarak saptandığı, 112'sinin daha ilgili kişi olarak belirlendiği kaydedildi. 2016'da en tehlikeli addedilenlerin sayısı 24'tü.

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