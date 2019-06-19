AB Genel İşler Konseyi: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı 'gerekli' tedbirler alınmalı

AB Genel İşler Konseyi toplantısı sonrasında yapılan açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının 'yasa dışı' olduğu vurgulanırken, AB'nin bu konuda 'gerekli' tedbirleri alması konusunda çağrı yapıldı.

Lüksemburg'da toplanan AB Genel İşler Konseyi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Doğu Akdeniz açıklarında sondaj faaliyetleri yürüten Türkiye’ye karşı 'gerekli' önlemler alınmasının gündeme getirileceği bildirildi.

Konsey tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mevcut sondaj faaliyetlerinin ciddi endişelere sebep olduğu ve Türkiye'nin henüz Avrupa Birliği'nin bu tür faaliyetleri durdurma çağrısına cevap vermediği belirtildi.



Açıklamada, bu tür eylemlerin AB-Türkiye ilişkilerine olumsuz etkiler bırakabileceğinin altı çizilirken, Türkiye'ye AB üyesi devletlerin egemenlik haklarına saygı göstermesi çağrıldı. Ayrıca AB'nin gelişmeleri yakından takip edeceği ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile 'tam bir birlik ve dayanışma içinde' durumu değerlendireceği belirtildi.

Bildirgede, "Konsey, AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi'ni gecikmesizin uygun tedbirleri almaya davet ediyor" ifadesine yer verildi

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.