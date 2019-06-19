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10:35 19 Haziran 2019
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    AB'de Türkiye'nin sondaj faaliyetine tepki hazırlığı

    © AA /
    Avrupa
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    Avrupa Birliği, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden ötürü Türkiye'ye karşı ortak bir tutum belirleme hazırlığına girdi.

    Türkiye ve Kıbrıs arasında Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden dolayı yaşanan gerginlikte Avrupa Birliği'nin (AB) Lüksemburg'da toplanan AB bakanları, birlik üyesi Kıbrıs etrafında "Türkiye'nin yasa dışı sondaj faaliyetleri nedeniyle ciddi endişe" duyduklarını ifade ettiler.

    © AP Photo / Petros Karadjias
    AB: Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği görüşmeleri askıya alınabilir
    DW Türkçe’nin aktardığı habere göre bakanlar Avrupa Komisyonu'na ‘uygun önlemler için somut eylemleri gecikmeksizin değerlendirme’ çağrısı yaptı.

    Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn görüşme sonrası yaptığı açıklamada sondaj meselesinin toplantıdaki ana gündem maddesi olduğunu ve AB'nin Türkiye'ye finansmanı kesebileceğini ya da Ankara'da üst düzey toplantılara son verebileceğini söyledi.

    Hahn gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin faaliyetlerinin ‘kabul edilemez’ olduğunu kaydetti.

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AB’NİN DEĞERLENDİRMELERİ SİYASİ SAİKLİ

    Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada AB’nin değerlendirmeleri ‘siyasi saikli’ olmakla eleştirildi.

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
    Türkiye'den Çipras'a yanıt: Yunanistan, AB üyeliklerini suistimal ediyor
    Açıklamada "AB’nin mevcut tutumu esasen Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’nin ve Kıbrıs adasının ortak sahibi KKTC’nin haklarını gasp etmeye matuf, temelsiz ve maksimalist tezlerine dayanmaktadır. Bu tezleri bütünüyle reddediyoruz. Doğu Akdeniz’e ilişkin kararlar hukuki temelden yoksundur. AB’nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmeye davet ediyoruz" denildi.

    YUNANİSTAN VE KIBRIS'TAN MESAJ TALEBİ

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir telefon görüşmesi yapmış ve görüşmede Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini gündeme getirerek Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden ötürü AB Konseyi "Türkiye'nin yasa dışı eylemlerini açıkça kınamalı" ifadelerini kullanmıştı.

    Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Costas Baltas
    Çipras'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Sondaj teyit edilirse Türkiye'ye yaptırım kararı alınsın
    Çipras'ın ofisinden yapılan açıklamada "Başbakan Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesi halinde AB Konseyi'nin bu yasa dışı faaliyetlere iştirak edenler hakkında belli önlemler alması gerektiğinin altını çizdi" denilmişti.

    Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nicos Anastasiades de Avrupa Birliği’nden (AB) Perşembe ve Cuma günü Brüksel'de yapılacak AB zirvesinde Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetlerine karşı güçlü bir mesaj vermesi talebinde bulunmuştu.

    Ankara, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığı vurguluyor.

    En son ABD, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine son vermesi çağırısında bulundu. Malta'da geçtiğimiz günlerde yapılan AB zirvesinde de liderler doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Kıbrıs’a destek açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Brüksel, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Yunanistan, Aleksis Çipras, Donald Tusk, KKTC, Dışişleri Bakanlığı, Johannes Hahn, Avrupa Komisyonu, Sondaj, Lüksemburg, Hidrokarbon, Doğu Akdeniz, Gemi, Türkiye, Kıbrıs, Avrupa, Avrupa Birliği
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