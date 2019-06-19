İspanya'da kadınları fuhuşa zorlayan ikisi Ukraynalı dört kişi yakalandı

İspanya'da doğu Avrupa ülkelerinden gelen kadınları fuhuşa zorlayan iki Ukrayna ve iki İspanya vatandaşı yakalandı.

İspanya polisinin açıklamasına göre, doğu Avrupa’dan gelen kadınları fuhuşa zorlayan dört kişi yakalandı. İkisi Ukrayna, ikisi İspanya vatandaşı olan zanlıların 2015 yılından beri 200’den fazla kadını fuhuşa zorladığı öğrenildi. Kadınlar arasında çoğunlukla Ukraynalı olmak üzere Romanya, Bulgaristan ve Moldova vatandaşları yer aldı.

Zanlılar, fuhuşa zorlayacakları kadınları internet üzerinden, özellikle sosyal medyadan İspanya’da garsonluk işinin yanı sıra yol, konaklama ve belge mastaflarının işveren tarafından karşılanıp daha sonra maaşlarından kesileceği vaadiyle kandırdı. Mağdur kadınları havalimanında bir grup üyesi karşılayıp çalışacakları iddia edilen bir otele götürdü. Gittikleri yerde ise kişi başına derhal 1000 euro ödemeleri gerektiği, aksi takdirde 'başka şekilde çalışacağı’ söylendi.

Yerleştirildikleri otel odalarından çıkması yasaklanan kadınlar aşağılanıp tehdit edildi. Kadınlar ‘borçlarını’ ödemeleri için haftanın 7 günü 10’ar saat fuhuş yapmak zorunda bırakıldı.

Polis tarafından yapılan operasyonda 11 kadın kurtarıldı. Aramalar sırasında yüklü miktarda nakit, yasadışı faaliyetleri kanıtlayan belgeler, iki araç, bilgisayar donanımı bulundu, yakalananların banka hesapları ise donduruldu.

Zanlılara yönelik organize suç örgütü üyeliği, insan ticaretin yabancılara ve işçi haklarına karşı yasadışı hareket etmekle suçlanıyor. Tüm zanlılar şu an tutuklu olarak yargılanıyor.