İngiliz mahkemesi, 'Suudi Arabistan'a silah satışı yasalara aykırı' dedi

‘Silah Satışına Karşı Kampanya’ adlı sivil toplum örgütü tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönünde karar verdi.

LIVE: Outside Royal Courts of Justice after judges rule that UK arms exports to Saudi Arabia breaches intl law https://t.co/S0eqrVgK0G — RT UK (@RTUKnews) 20 Haziran 2019

​Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini ‘akıl ve yasa dışı’ olarak nitelendirdi.

Kararın ardından İngiltere'nin Suudi Arabistan'a Yemen'de kullanmak üzere silah satışına yönelik verdiği bütün izinlerin askıya alınması bekleniyor.

İngiltere'nin Yemen'e bombardımanın başladığı tarih olan Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a 4.7 milyar sterlinin üzerinde silah satışı yaptığı tahmin ediliyor.

İngiltere'de Theresa May'in istifasından sonra öne çıkan başbakan adaylarından olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da 2016'da Yemen'e düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından Suudi Arabistan'a bomba satılmasına izin verdiği ortaya çıkmıştı.